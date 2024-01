« Notre nom est menacé », Francis Ngannou aux Lions indomptables

-Publicité-

Le champion camerounais, Francis Ngannou a partagé un soutien aux Lions indomptables qui rencontrent des difficultés lors de la Coupe d’Afrique des Nations 2023.

Sur Facebook, Francis Ngannou a exprimé sa préoccupation quant à la menace qui pèse sur le charisme, le nom et l’héritage de légendes telles que Roger Milla et Samuel Eto’o. Sur sa page, il a écrit : « Les gars, notre charisme est en péril, notre nom est en danger, l’héritage de Roger Milla et Samuel Eto’o est menacé. Nous sommes sur le point de perdre la majuscule ‘L’ qui distingue les Lions Indomptables, nous transformant en un simple lion parmi tant d’autres. »

De plus, le champion de MMA exprime son mécontentement face aux commentaires négatifs adressés aux Lions indomptables depuis le début de la compétition. « Jusqu’à ce que n’importe qui nous parle n’importe comment. Que oh ils se prennent pour le continent, oh dites à Ngannou de supprimer ça ( je ne supprime rien et si ca t’énerve tu sautes tu cales en l’air😎); comme si on n’était plus une menace et pendant ce temps nous leur donnons raison. », a-t-il déclaré.

Par ailleurs, Francis Ngannou conseille vivement aux joueurs camerounais de retrouver les vertus qui faisaient leur force par le passé. « Il est temps de retrouver notre férocité, notre détermination, notre Hèmlé pour ne plus être confondu. Jusqu’à en broutant les herbes, on nous invite au festin. C’est le monde à l’envers. », a conclu le champion du MMA.