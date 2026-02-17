Nordine Ganso affirme qu’on lui a limité l’accès à la troupe du Jamel Comedy Club

Nordine Ganso , humoriste né à Cenon en 1996, s’est imposé depuis 2019 comme une voix singulière du stand-up français après son intégration au Jamel Comedy Club . À la fois auteur et interprète, il multiplie spectacles et apparitions (dont la série Jeune & Golri) et propose aujourd’hui sur Prime Video un spectacle thématique autour de la Saint‑Valentin, fruit d’un itinéraire construit entre réseaux sociaux, scènes bordelaises et plateaux parisiens.

Nordine Ganso, humoriste né à Cenon en 1996, s’est imposé depuis 2019 comme une voix singulière du stand-up français après son intégration au Jamel Comedy Club. À la fois auteur et interprète, il multiplie spectacles et apparitions (dont la série Jeune & Golri) et propose aujourd’hui sur Prime Video un spectacle thématique autour de la Saint‑Valentin, fruit d’un itinéraire construit entre réseaux sociaux, scènes bordelaises et plateaux parisiens.

Créé en 2006 par Jamel Debbouze, le Jamel Comedy Club s’est rapidement imposé comme un tremplin pour les jeunes talents de l’humour français. D’abord diffusé sur Canal+, ce collectif a servi de rampe de lancement pour des carrières remarquées, citant parmi ses anciens membres des noms devenus emblématiques comme Fabrice Éboué et Blanche Gardin. Le club fonctionne comme un lieu d’expérimentation où les artistes testent leur écriture et cherchent à accroître leur visibilité auprès d’un large public.

Nordine Ganso a commencé le stand‑up à Bordeaux en 2015. En 2017, il reçoit le prix de « l’étudiant le plus drôle de France » puis rejoint le Jamel Comedy Club en 2019. Il a présenté un spectacle solo, Fragilement drôle, jusqu’en 2023 et a consolidé sa présence médiatique par des publications régulières sur Instagram — un sketch par semaine — et par l’animation d’une chronique. Ces étapes ont contribué à asseoir sa réputation et à ouvrir des opportunités scéniques et audiovisuelles.

Nordine Ganso, l’humour en toute sincérité

Le style de Nordine Ganso repose sur une combinaison d’autodérision et d’observation fine. Loin des postures provocatrices, il privilégie une écriture qui raconte la vie quotidienne, la famille, les relations amoureuses et les contradictions personnelles. Sur scène, il alterne anecdotes personnelles et improvisations, créant une proximité avec le public et des moments interactifs, comme ses séquences de « Docteur Love » où il propose, avec humour, des interventions liées aux rapports amoureux.

Son spectacle Violet et ses passages au Jamel Comedy Club ont renforcé son image d’artiste capable de mêler pudeur et franchise. Pour la Saint‑Valentin, il a conçu un spectacle spécifique désormais disponible sur Prime Video, et a récemment présenté Docteur Love 2 au Cirque d’Hiver, mêlant récits personnels, improvisation et participation du public. Lors de ces représentations, il questionne notamment les codes amoureux contemporains, interrogeant le public sur ce qui constitue un « redflag ». Sa capacité à improviser et à instaurer un dialogue vivant avec les spectateurs est régulièrement soulignée.

Sa trajectoire personnelle alimente aussi sa démarche artistique. Fils d’un père kino‑congolais et d’une mère marocaine‑algérienne, il a grandi entre plusieurs cultures et affirme que cette mixité nourrit son regard et son humour. Il évoque publiquement des épisodes difficiles de son enfance, marqués par le harcèlement scolaire : « Moi j’étais un peu rond, du coup on m’appelait ‘le gros porc’, des trucs comme ça. Forcément ça fait mal ! »

