Nomination du DG de l’ANIP: selon le gouvernement, il n’y a pas eu un profil béninois digne du nom

La nomination du Rwandais Pascal Nyamulinda à la tête de l’Agence Nationale d’Identification des Personnes (ANIP) fait polémique depuis le mercredi 22 février. Cette décision du président Patrice Talon suscite de vives réactions et a même réveillé la fibre patriotique de certains Béninois. Interrogé sur ce sujet, le Porte-parole du gouvernement a donné les raisons qui ont motivé le choix de l’exécutif.

A travers son Porte-parole, le gouvernement a justifié le choix porté sur le Rwandais Pascal Nyamulinda pour diriger l’Agence Nationale d’Identification des Personnes (ANIP) en remplacement de Cyrille Gougbédji. Selon les propos de Wilfried Léandre Houngbédji, le gouvernement aurait pu nommé un Béninois, mais il n’y a pas eu un CV digne du nom. « S’il y avait eu un CV digne du nom sur la table du Chef de l’État, je vous assure que ça aurait été fait », a-t-il déclaré.

Selon le Porte-parole du gouvernement, l’étude des CV reçus a montré que le Rwandais Pascal Nyamulinda, compte tenu de l’efficacité attendue, avait une longueur d’avance sur les autres.

Je peux certifier que le Conseil des ministres a eu plusieurs CV. Les autres étant Béninois et celui-ci étant Rwandais. Mais en regardant les parcours, en regardant le profil au regard de l’objectif ; parce qu’il ne s’agit pas seulement en l’espèce de la simple administration de l’entité, mais il y a aussi les aspects techniques et technologiques. Et en cela, celui qui a été nommé avait une longueur d’avance sur les autres parce qu’il a une expérience avérée en la matière. Wilfried Léandre Houngbédji.

En ce qui concerne la sensibilité du secteur, Wilfried Léandre Houngbédji rassure. « La gestion des données à caractère personnel est règlementée par la loi pour s’assurer qu’il n’y a pas d’abus ni de fuite », a-t-il dit.

Qui est Pascal Nyamulinda, le nouveau DG de l’ANIP ?

Pascal Nyamulinda a été pendant plusieurs années, directeur général de l’Agence nationale d’identification (NIDA) au Rwandais.

Il est aussi connu dans l’arène politique rwandaise. En février 2018, il a été élu Maire de la ville Kigali par le Conseil municipal. Mais il avait très vite jeté l’éponge en présentant sa démission quelques mois après.

Les missions du Directeur général de l’ANIP

Désormais nommé à la tête de l’ANIP au Bénin, Pascal Pascal Nyamulinda a la charge de coordonner et de gérer les activités de l’Agence, selon les orientations du Conseil d’administration. A ce titre : il est l’ordonnateur du budget de l’Agence ; le coordonnateur des activités de l’agence. Il procède au recrutement et au licenciement du personnel permanent contractuel de l’Agence, dans le respect de la réglementation en vigueur ; il élabore et fait adopter les documents financiers et de gestion de l’Agence par le Conseil d’administration ; il représente l’Agence dans tous les actes de la vie civile, notamment à l’égard des tiers. Il peut ester en Justice au nom de l’Agence et veille à l’application correcte des procédures techniques, administratives, financières et comptables.

Pour rappel, l’Agence Nationale d’Identification des Personnes (ANIP) est créée par la loi n°2017-08 du 19 juin 2017 portant identification des personnes physiques en République du Bénin. Elle est placée sous la tutelle du Président de la République. Cette loi a eu pour objet, de définir et de déterminer les procédés d’identification nominative, personnelle, numérique et biométrique des personnes physiques. Elle a fixé l’ensemble des éléments d’identification des personnes physiques à inscrire sur le registre national et sur les registres communaux d’identification de la population puis organise le traitement de ces éléments et en garantit la protection. En cela, elle donne plein pouvoir à l’ANIP.