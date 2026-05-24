Nolwenn Leroy, Shy’m, Vitaa et Amel Bent méconnaissables dans l’hommage de Céline Dion

Céline Dion a marqué l’anniversaire de son album D’elles en publiant, samedi 23 mai, une série de clichés inédits et émouvants mettant en scène plusieurs artistes francophones, tout en multipliant les signes d’un retour progressif sur le devant de la scène après une longue période de retrait pour raisons de santé. La chanteuse a récemment été au centre de l’attention mondiale après sa prestation, incertaine jusqu’à la dernière minute, lors de la cérémonie d’ouverture des Jeux Olympiques de Paris 2024.

Depuis l’annulation de sa tournée en raison de problèmes de santé, Céline Dion s’était faite plus discrète, suscitant des inquiétudes quant à sa présence future sur scène. Pour son anniversaire elle a choisi d’offrir plusieurs surprises à son public : des affiches mystérieuses visibles dans les rues de Paris, une mise en lumière spectaculaire de la Tour Eiffel et l’annonce d’une résidence prévue en fin d’année à la Défense Arena, événements qui ont été largement relayés par ses fans et les médias.

L’élément central de sa communication du 23 mai a été la célébration de l’album D’elles, paru en 2007. Dans sa publication, la chanteuse rappelle la genèse de ce projet singulier, « construit autour de voix et d’auteures-compositrices-interprètes », privilégiant une approche intime et nuancée sur le plan émotionnel. Elle accompagne ce rappel de photographies inédites montrant des moments de studio et de complicité avec plusieurs artistes ayant participé à l’aventure.

Un retour dans le passé

Parmi les personnalités figurant sur les images partagées, on retrouve Nolwenn Leroy, Leslie, Shy’m, Vitaa et Amel Bent. Les clichés, qui montrent ces chanteuses à une époque plus jeune, ont suscité une vive émotion auprès des personnes visibles sur les photos et des internautes qui ont commenté leur évolution artistique et personnelle. La publication met en lumière les liens tissés autour de D’elles et le souvenir d’une période particulière de la chanson francophone.

Dans son message, Céline Dion évoque également les émissions spéciales diffusées lors de la sortie de l’album, qui ont permis, selon elle, de restituer l’atmosphère de l’événement à travers des performances live, des entretiens et des collaborations. Elle cite des artistes qui ont participé à ces dispositifs médiatiques, parmi lesquels Johnny Hallyday, Florent Pagny, Christophe Maé et MC Solaar, noms rappelant l’ampleur de la couverture télévisuelle de l’époque.

Des rumeurs concernant un nouvel album circulent depuis quelque temps, sans confirmation officielle de la part de la chanteuse. En attendant l’éventualité d’un nouveau projet, cette commémoration de D’elles s’inscrit dans une série d’initiatives publiques — de la présence aux Jeux Olympiques à la mise en lumière parisienne — qui témoignent d’une reprise progressive de ses activités artistiques.

La publication de Céline Dion se termine par une question adressée à sa communauté : « Quel est le moment de l’ère D’elles qui vous a le plus marqué ? »