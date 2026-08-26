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Nolwenn Leroy a commencé le tournage d’une nouvelle série TF1 près d’Annecy

Nolwenn Leroy a commencé le 24 août 2026 autour d’Annecy le tournage de la série TF1 « Il ne se passe jamais rien ici », adaptation du roman d’Olivier Adam. Le projet doit se déployer pendant environ trois mois entre Annecy et Talloires.

Anne Sophie
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Nolwenn Leroy a commencé le tournage d’une nouvelle série TF1 près d’Annecy
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Le calendrier régional de tournage situe la production jusqu’au 20 novembre 2026. Morgane Productions développe pour TF1 une fiction de six épisodes de 52 minutes sous ce titre.

La chanteuse a elle-même signalé le lancement du tournage dans une story Instagram relayée par Puremédias, confirmant son implication dans ce nouveau projet de fiction.

Ce tournage prolonge un virage déjà engagé vers l’écran. AlloCiné référence « Brocéliande » en 2024 et « L’Été 36 » en 2026 parmi ses fictions récentes.

Le projet intervient cinq ans après « La Cavale », présenté par Universal Music France comme le huitième album studio de Nolwenn Leroy.

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