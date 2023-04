Nigéria – Vendredi saint: un coq condamné à mort pour nuisance sonore

- Publicité-

- Publicité-

Un homme ayant acheté un coq pour fêter le Vendredi saint s’est vu convoqué au tribunal, car son animal était trop bruyant. Un tribunal de Kano confirme la date limite du Vendredi saint pour tuer l’animal qui dérange son voisin.

Dans une décision judiciaire étrange, un tribunal nigérian a ordonné l’abattage d’un coq à la suite de plaintes pour nuisances sonores émanant des voisins. En effet, un certain Mallam Yusuf, qui vit dans le quartier de Jaen, dans la ville de Kano, s’est plaint au tribunal et a dit qu’il ne pouvait plus dormir car son voisin avait un coq qui chantait tout le temps.

Mallam Isyaku Shuaibu, propriétaire du coq, a ainsi été convoqué par le tribunal immédiatement après la plainte. Le tribunal a déclaré mardi que le coq constituait une nuisance pour le voisinage, rapporte le site d’information Premium Times.

- Publicité-

Mallam Isyaku Shuaibu a déclaré au tribunal qu’il avait acheté la volaille pour les célébrations du Vendredi saint et qu’il avait demandé qu’on lui donne jusqu’au jour saint chrétien avant de le tuer pour un festin familial. La magistrate Halima Wali a accédé à sa demande mais l’a averti d’empêcher le coq d’errer dans le quartier et de déranger les habitants, ajoute le site d’information Daily Trust.

Il lui a également été ordonné de veiller à abattre l’animal ce vendredi, comme promis, sous peine d’être sanctionné.