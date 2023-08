Nigéria: un togolais, cerveau d’un réseau de vol de câbles électriques arrêté par la police

- Publicité-

Les autorités nigérianes ont annoncé mercredi le démantèlement d’un réseau spécialisé dans le vol de câbles électriques, avec à sa tête un ressortissant togolais. L’opération a abouti à l’arrestation de trois suspects présumés, dont le chef du groupe, Aliu Musa, âgé de 29 ans et originaire du Togo.

L’opération de démantèlement a été menée avec succès par les forces de sécurité de l’État d’Oyo, en collaboration avec les autorités locales. Les suspects ont été appréhendés à Ibadan, la capitale de l’État, suite à des informations recueillies auprès de certains habitants. Le groupe est accusé d’avoir vandalisé des câbles électriques appartenant à l’État d’Oyo, causant ainsi d’importants dommages au réseau électrique de la région.

Les deux autres membres du réseau ont été identifiés comme Joseph Michael, âgé de 25 ans et originaire d’Anambra, ainsi que Joseph Godwin Lakur, âgé de 26 ans et originaire du Plateau. Les enquêteurs ont découvert que ces individus avaient perpétré des actes similaires au cours du mois de juillet, lorsqu’ils avaient vandalisé et revendu des câbles électriques dans la même zone. Le butin avait été vendu pour la somme de 40 000 Naira (environ 31 000 F CFA), ce qui avait causé des perturbations dans l’approvisionnement en électricité pour de nombreux résidents.

Le porte-parole de l’État d’Oyo, Oyindamola Okuneye, a tenu une conférence de presse pour présenter les suspects aux médias, au nom du commandant de l’État. Il a déclaré que les suspects seraient traduits en justice pour répondre de leurs actes criminels.