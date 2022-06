Nigéria : un Chinois condamné à 2 ans de prison pour avoir déchiré des billets de naira

Li Lei-Lei, un ressortissant chinois, a été condamné à deux ans de prison par la justice nigériane, pour avoir déchiré des billets de banque, d’une valeur de 3 200 nairas.

Un ressortissant chinois, vivant sur le sol nigérian et s’appelant Li Lei-Lei, a été condamné par une Haute Cour fédérale, siégeant à Ikoyi, Lagos, Nigéria, présidée par Nicholas Oweibo, apprend-on des médias locaux.

Les faits et le verdict

Selon les médias, Lei-Lei a été mis en accusation par le commandement de la Commission des crimes économiques et financiers, de la zone de Lagos, pour quatre chefs d’accusation, dont la falsification d’un billet de banque nigérian, une infraction contraire et punissable, en vertu de l’article 21(1) de la Loi sur la création de la Banque centrale du Nigéria.

Décrivant les faits, l’avocat de l’accusation, Ayanfe Ogunshina, a déclaré que Lei-Lei avait été arrêté, le mardi 17 mai 2022, alors qu’il tentait de monter dans un avion, en partance pour le Kenya. Ogunshina a, également, déclaré devant la cour qu’alors que des agents du Service nigérian de l’immigration (NIS) cherchaient de la drogue et des objets incriminants dans les bagages de Li Lei-Lei, sous le coup de la colère, le chinois a déchiré des billets de banque, s’élevant à 3 200 nairas.

L’accusé, à en croire la déposition de l’avocat, a été arrêté par des agents du Département de la sécurité d’État (DSS) et remis à l’EFCC, pour une enquête et des poursuites ultérieures. L’accusation a remis les déclarations volontaires du condamné, qui ont été faites en mandarin et traduites en anglais par un interprète, connu de l’accusé.

Les billets de naira déchiquetés ont, également, été remis à l’accusation. Pendant ce temps, Lei-Lei a plaidé coupable des faits, qui lui sont reprochés. Dès lors, Ogunshina a exhorté le tribunal à inculper et à condamner l’accusé, en conséquence.

Le juge Oweibo, dans sa décision, a déclaré l’accusé coupable et l’a condamné à six mois d’emprisonnement pour chaque chef d’accusation, avec une option d’amende d’un montant de 200 000 nairas.