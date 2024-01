Nigéria: « Un changement tactique nous a valu la victoire contre la Côte d’Ivoire », Finidi

-Publicité-

L’entraîneur adjoint des Super Eagles, Finidi George, a déclaré que la discipline et le changement tactique dans la formation ont valu au Nigéria la victoire contre la Côte d’Ivoire (1-0), jeudi, lors de la 2è journée du groupe A à la CAN 2023.

Condamné à gagner pour relancer sa Coupe d’Afrique des nations après son faux pas face à la Guinée Equatoriale (1-1), le Nigéria n’a pas failli à sa mission. Contre la Côte d’Ivoire jeudi soir, à l’occasion de la deuxième journée du groupe A, les Super Eagles se sont imposés sur le score de 1-0.

Une précieuse victoire qui permet aux poulains du sélectionneur José Peseiro de monter à la deuxième place au classement, derrière le Surprenant Nzalang Nacional, tombeur de la Guinée-Bissau (4-2).

Pour l’entraineur adjoint de la sélection nigériane, George Finidi, ce succès des siens est dû à la discipline du groupe, avec les garçons qui ont respecté les instructions lors d’un match très tactique contre les Eléphants. « Nous sommes très contents de la victoire mais rien n’est encore fait », a-t-il déclaré à l’Agence de presse nigériane (NAN).

« C’était un jeu tactique, nous avons changé de formation et avons dû défendre la plupart du temps et utiliser des contre-attaques depuis les flancs. C’est une équipe (Côte d’Ivoire) qui est très bonne balle au pied, donc il a fallu s’asseoir un peu, fermer les espaces et enchaîner les contre-attaques », a-t-il expliqué.



L’entraîneur a déclaré que malgré la victoire, les garçons ne se laisseront pas emporter mais travailleront plus dur lors de leur prochain match contre la Guinée Bissau, lundi. « Nous garderons notre sang-froid lors du prochain match car rien n’est encore fait, nous allons encore tout mettre en œuvre », a-t-il conclu.