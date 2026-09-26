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Nigeria : un but suffit à Ilenikhena pour lancer le débat face à Osimhen

George Ilenikhena n’a eu besoin que d’un match pour entrer dans le débat. Buteur pour sa première sélection lors de la victoire 2-1 du Nigeria contre Madagascar, l’attaquant a immédiatement déclenché des comparaisons avec Victor Osimhen.

Christian Mbeumo
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Nigeria : un but suffit à Ilenikhena pour lancer le débat face à Osimhen
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Avec Osimhen absent, Ilenikhena avait la lourde tâche de mener l’attaque des Super Eagles. Il a égalisé à la 45e+1 et remis le Nigeria dans un match mal engagé après l’ouverture du score malgache.

Sur les réseaux sociaux, certains supporters ont aussitôt réclamé davantage. Un commentaire largement relayé résumait l’emballement : « Ilenikhena devrait débuter devant Osimhen, même quand Osimhen est à 100 %. »

La comparaison reste évidemment prématurée. Osimhen est installé depuis plusieurs années comme référence offensive du Nigeria et son bilan international lui donne une avance considérable dans la hiérarchie.

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Un premier but qui change déjà son statut

Ce qui est certain, en revanche, c’est qu’Ilenikhena a réussi l’entrée parfaite. Sous pression à Uyo, il a converti l’une de ses premières vraies occasions et donné une autre option à Eric Chelle.

Le débat appartient pour l’instant aux supporters. Mais après une seule sélection, Ilenikhena a déjà réussi à imposer son nom dans une discussion jusque-là dominée par Osimhen.

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