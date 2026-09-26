Éliminatoires CAN 2027 : Mosimane revient avec l’Afrique du Sud et vise déjà plus loin que la qualification

Pitso Mosimane retrouve ce samedi le banc des Bafana Bafana pour un match officiel, face à la Guinée, avec une pression immédiate : dans le groupe D, une seule place qualificative reste réellement disponible derrière le Kenya, déjà qualifié comme pays hôte.

Pour son troisième passage à la tête de la sélection sud-africaine, l’ancien entraîneur d’Al Ahly ne veut pourtant pas réduire son retour à la seule qualification pour la CAN 2027.

« Ce n’est pas simplement un travail d’entraîneur, c’est plus grand que Pitso Mosimane », avait-il déclaré lors de sa nomination. Le technicien disait alors mesurer « le poids de cette fonction » et les attentes qui entourent les Bafana Bafana.

Le premier test est déjà sérieux. La Guinée se présente avec Serhou Guirassy comme principal danger offensif, tandis que Mosimane a intégré cinq nouveaux joueurs dans son groupe pour cette fenêtre internationale.

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Une seule place à prendre derrière le Kenya

La configuration du groupe rend chaque point particulièrement précieux. Le Kenya étant automatiquement qualifié pour la phase finale, seule l’équipe la mieux classée parmi l’Afrique du Sud, la Guinée et l’Érythrée accompagnera le pays hôte.

Mosimane a lui-même expliqué avoir voulu revoir la profondeur de son effectif dès cette première liste. Son retour commence donc directement par un match qui peut peser lourd dans la suite de la campagne.