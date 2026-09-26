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Éliminatoires CAN 2027 : Rohr pique Amir Abdou après une confidence révélée avant Burkina-Bénin

Gernot Rohr n’avait pas oublié. Avant le nul 1-1 entre le Burkina Faso et le Bénin, le sélectionneur des Guépards a glissé une pique à Amir Abdou après la révélation publique d’une information qu’il lui avait confiée en privé.

Rita Zimé
Publié le à · Mis à jour le
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Éliminatoires CAN 2027 : Rohr pique Amir Abdou après une confidence révélée avant Burkina-Bénin
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L’épisode remonte à la préparation du match. Amir Abdou avait raconté avoir échangé avec Rohr et appris de lui l’absence de Steve Mounié, avant même que le Bénin ne rende sa liste publique.

En conférence de presse, Rohr a réagi avec le sourire mais sans cacher son agacement : « Quand on parle entre collègues, ça doit rester entre collègues. » Il a également précisé qu’il n’aurait pas rendu publique une confidence du même type.

Le Franco-Allemand a toutefois dédramatisé l’affaire, assurant qu’il comptait surtout « chambrer » son homologue à leur rencontre. La séquence a néanmoins ajouté un peu plus de tension à un derby déjà très attendu.

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Une petite passe d’armes avant le 1-1

Sur le terrain, les deux équipes se sont finalement neutralisées. Lassina Traoré a ouvert le score sur penalty pour le Burkina Faso avant qu’Aiyegun Tosin n’égalise, également sur penalty, pour le Bénin.

Pour Rohr, l’épisode autour de Steve Mounié reste surtout révélateur d’une limite qu’il entend poser dans ses relations avec les sélectionneurs adverses.

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