Nigéria: Umar Sadiq forfait pour la CAN 2023

Annoncé incertain pour le premier match du Nigéria face à la Guinée Equatoriale à la CAN 2023, Umar Sadiq va finalement manquer la compétition. L’attaquant des Super Eagles souffre d’une blessure au genou.

Nouveau coup dur pour le Nigéria qui voit impuissant son attaque s’amoindrir davantage, à 24 heures du coup d’envoi de la CAN 2023. Déjà privés de Wilfred Ndidi et de Victor Boniface, out pour le tournoi, les Super Eagles vont également faire sans Umar Sadiq dans la quête de leur quatrième étoile africaine.

Annoncé incertain pour le premier match des siens après une blessure au genou, l’attaquant de la Real Sociedad est finalement déclaré forfait pour la compétition. La mauvaise nouvelle a été annoncée ce jeudi par la Fédération nigériane de football (NFF) dans un post sur X (anciennement Twitter).

Pour son remplacement, la NFF a fait appel à l’avant-centre de Trabzonspor, Paul Onuachu. Auteur de 9 buts en Super Lig turc cette saison, le joueur de 29 ans va tenter d’apporter sa contribution à la conquête du titre. Pour rappel, le Nigéria se trouve dans le groupe A en compagnie de la Côte d’Ivoire, pays hôte, de la Guinée-Bissau et de la Guinée équatoriale, premier adversaire des Super Eagles le 14 janvier prochain.