Nigéria: Troost-Ekong rêve de remporter la CAN 2023

Le défenseur nigérian William Troost-Ekong a exprimé sa détermination à assurer la victoire lors de la prochaine Coupe d’Afrique des Nations 2023 en Côte d’Ivoire.

Les Super Eagles se retrouvent dans le groupe B aux côtés des hôtes du tournoi, la Côte d’Ivoire, la Guinée équatoriale et la Guinée Bissau pour la campagne de la CAN 2023. Malgré une forte concurrence d’équipes comme le Sénégal, l’Égypte et le Maroc, Troost-Ekong reste déterminé dans son ambition de remporter la compétition et de donner au Nigéria son quatrième titre continental, et le premier depuis 2013.

Alors qu’il avait été écarté de la liste du sélectionneur Jose Peseiro lors des quatre derniers matchs, des inquiétudes ont surgi quant à son inclusion dans le prochain tournoi. Néanmoins, le défenseur du PAOK, surpris par son omission, attend avec impatience la liste des joueurs convoqués, lui qui a fait de cette CAN l’un des trophées qu’il aspire à remporter dans sa carrière.

« Oui, je suis à cent pour cent derrière ce slogan, vous savez, je suis dans l’équipe depuis 2015 et j’ai joué avec les joueurs qui faisaient partie de l’équipe qui l’a gagné. Au fil des années, je suis devenu l’un des joueurs les plus âgés, et je veux aussi laisser mon héritage, et je veux remporter le titre. Avoir la médaille de bronze aux Jeux olympiques et à la CAN est formidable, et c’est quelque chose de spécial pour moi, mais je veux la gagner », a confié Troost-Ekong dans des propos rapportés par PUNCH Sports Extra.

« Cela a été un grand plaisir d’être capitaine de l’équipe tant de fois, donc faire partie de l’équipe qui a remporté la CAN est sur ma liste et l’un de mes rêves d’enfant, et je continuerai à me battre pour cela. Et comme vous l’avez dit, nous avons le talent, alors pourquoi pas, recommençons », a-t-il ajouté.

Le Nigéria va débuter sa Coupe d’Afrique face à la Guinée-Equatoriale, le 14 janvier 2024 à Ebimpé. Les Super Eagles participeront à des matchs préparatoires en Arabie Saoudite pour peaufiner les réglages avant la compétition ivoirienne.