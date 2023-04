Nigéria: Sunday Oliseh compare Victor Osimhen à Rashidi Yekini 

-Publicité-

Ancienne gloire du Nigéria, Sunday Oliseh a aussi réagi à la saison XXL de Victor Osimhen avec Naples. Et l’ancien joueur des Super Eagles a déclaré que son jeune frère lui fait penser à son ex-coéquipier en sélection, Rashidi Yekini.

Les performances de Victor Osimhen rappellent à Sunday Oliseh les années de gloire de la légende Rashidi Yekini. Dans une interview accordée à un média local, il a confié que depuis le départ de Rashidi, les Super Eagles n’ont plus connu un véritable buteur à son image, et ce avant Osimhen.

« D’une certaine manière, Osimhen est Rashidi Yekini. Depuis que Rashidi s’est retiré de l’équipe nationale, notre puissance à l’avant a décliné. Les attaquants que nous avons recrutés pour jouer le numéro 9 sont ceux qui ont du mal ou aiment jouer dos au but, pas directement comme Rashidi », a révélé Sunday Oliseh.

- Publicité-

Bien que Victor Osimhen et Rashidi Yekini se ressemblent dans leur style de jeu direct et leur soif de but, il a souligné certaines divergences. « Ce que j’apprécie chez lui (Osimhen), et qui est très rare chez Rashidi, c’est sa capacité à jouer de la tête. Chaque fois que je lui envoie le ballon pour une tête, il saute encore plus haut que la trajectoire que j’ai envoyée. Au début, je ne comprenais pas, mais j’ai compris une chose lorsque nous avons commencé à nous entraîner ensemble. Il ne fait pas tellement confiance à sa tête. Il préfère le contrôler avec sa poitrine et l’emmener vers l’intérieur ou l’extérieur avec ses pieds », a révélé l’ancien partenaire en sélection de Rashidi Yekini.

Surnommé le « père des buts », Rashidi Yekini a marqué 646 buts en 970 matchs en 24 ans de carrière. Né le 23 octobre 1963, il est décédé le 03 mai 2012 à l’âge de 48 ans.

Articles similaires