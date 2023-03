Nigéria: quand le sélectionneur José Peseiro défend Victor Osimhen

Le sélectionneur national du Nigéria, le technicien portugais José Peseiro, a pris la défense de Victor Osimhen, critiqué après sa performance terne lors de la double confrontation face à la Guinée-Bissau, en éliminatoire de la CAN 2023.

Auteur d’un quadruplé lors de la démonstration de force face à Sao Tomé-et-Principe (10-0) en juin dernier, Victor Osimhen n’aura été que l’ombre de lui-même lors de la dernière trêve internationale, comptant pour les 3è et 4è journées des éliminatoires de la CAN 2023. A l’instar de son équipe qui est sortie de la double confrontation face à la Guinée-Bissau avec un bilan mitigé (0-1, 1-0), l’attaquant des Super Eagles a brillé par son inefficacité avec zéro but marqué.

Un rendez-vous manqué de plus pour l’ancien Lillois qui avait déjà raté ses performances contre le Ghana lors des barrages de la Coupe du monde 2022. De quoi lui valoir des critiques acerbes au pays. Heureusement, l’ancien lillois peut compter sur le soutien de son sélectionneur José Peseiro.

Interrogé sur la situation d’Osimhen en équipe nationale, le technicien portugais a pris la défense de son joueur. « Victor est l’un des meilleurs attaquants d’Europe. Il ressent davantage de pression avec notre équipe nationale qu’à Naples. Ce n’est pas normal », a déclaré Peseiro dans des propos relayés par All Nigeria Soccer. Sous les couleurs des Super Eagles, Victor Osimhen totalise 15 buts marqués en 23 apparitions.