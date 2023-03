Nigéria: Peter Obi affirme que c’est lui, et non Tinubu, qui a remporté l’élection

Le candidat à la présidence du Nigeria, Peter Obi, a déclaré jeudi qu’il avait remporté l’élection de samedi et qu’il réclamerait son mandat par des moyens légaux.

M. Tinubu, le candidat du parti au pouvoir, a été déclaré président élu de la nation la plus peuplée d’Afrique mercredi, après avoir obtenu 37 % des voix. Il a déclaré que l’élection était crédible et que les problèmes signalés n’avaient eu aucun impact sur le résultat global. Le principal candidat de l’opposition, Atiku Abubakar, qui est arrivé en deuxième position avec 29 % des voix, a également déclaré plus tard dans la journée qu’il contesterait les résultats devant les tribunaux pour cause de fraude.

Obi, un outsider populaire auprès des électeurs urbains jeunes et lettrés, a obtenu 25%, selon la Commission électorale nationale indépendante (INEC). « Permettez-moi de rassurer tous les Nigérians que nous allons faire recours à toutes les options légales et pacifiques pour récupérer notre mandat », a déclaré M. Obi, 61 ans, lors d’une conférence de presse dans la capitale Abuja, faisant ses premières déclarations publiques depuis qu’il a déposé son bulletin de vote samedi. « Nous avons gagné l’élection et nous le prouverons aux Nigérians », a-t-il déclaré.

Les partis d’opposition ont déclaré que le vote avait été truqué après que la nouvelle technologie qui, selon les promesses de l’INEC, devait rendre le processus plus transparent, a mal fonctionné, minant ainsi la confiance. « Le peuple nigérian, bon et travailleur, a de nouveau été volé par nos supposés dirigeants », a déclaré M. Obi. Il n’a pas donné plus de détails sur ses accusations, disant que les preuves seraient présentées au tribunal.