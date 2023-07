Nigéria: Nwankwo Kanu, nouveau président du club d’Enyimba

-Publicité-

Le gouverneur de l’État d’Abia au Nigéria, Alex Otti, a approuvé la nomination de l’ancien attaquant des Super Eagles et double Ballon d’Or africain, Nwankwo Kanu, au poste de nouveau président de l’Enyimba International Football Club d’Aba.

Nwankwo remplacera le plus ancien président du club, Felix Anyansi Agwu, qui a dirigé l’équipe pendant 24 ans. La nomination de Kanu a été confirmée lundi par le commissaire de l’État d’Abia à l’information et à la culture, le prince Okey Kanu, dans un communiqué de presse: « Légende du sport et ancienne star des Super Eagles, M. Kanu Nwankwo a été nommé pour superviser le club de football d’Enyimba pour renforcer l’équipe et lui faire gagner plus de titres. »

Kanu a remporté à deux reprises le prix convoité du footballeur africain de l’année, en 1996 après avoir mené le Nigeria à remporter la première médaille d’or de football aux Jeux olympiques à Atlanta aux Etats-Unis, et en 1999 lors de son passage glorieux à Arsenal.

Enyimba, club le plus titré du Nigéria

Sous Anyansi, Enyimba est devenu un nom familier à travers le continent en tant que premier club nigérian à remporter la compétition de clubs la plus prestigieuse du continent, le trophée de la Ligue des champions de la CAF, en 2003 et 2004. Le club a également remporté la Super Coupe d’Afrique à deux reprises en 2004 et 2005.

Sur la scène nationale, Enyimba a remporté un record de neuf titres de la Premier League nigériane de football ainsi que quatre coupes nationales autrement connues sous le nom de Coupe de la Fédération, entre autres récompenses.

La tâche immédiate de Kanu est d’aider l’éléphant du peuple à défendre avec succès le titre qu’il a remporté la saison dernière. Les géants d’Aba participeront également à la Ligue des champions de la CAF, où ils chercheront à remporter un troisième titre.

