Nigeria: logement sécurisé, véhicule avec chauffeur, bureau équipé, les 19 conditions d’Eric Chelle pour rester à la tête des Super Eagles

Fragilisé par son échec à Marseille et engagé dans un bras de fer contractuel avec la Fédération nigériane, Éric Chelle joue désormais gros à la tête des Super Eagles.

Fragilisé par son échec à Marseille et engagé dans un bras de fer contractuel avec la Fédération nigériane, Éric Chelle joue désormais gros à la tête des Super Eagles.

Éric Chelle traverse une zone de turbulence à la tête du Nigeria. Après avoir tenté sans succès de décrocher le banc de l’Olympique de Marseille, finalement confié à Habib Beye, le sélectionneur des Super Eagles a soumis à la Fédération nigériane une proposition de prolongation particulièrement ambitieuse.

Le document, composé de 19 points, dépasse largement la simple question salariale. Chelle réclame une augmentation de 50 000 à 130 000 dollars mensuels, couvrant son staff technique, ainsi qu’un ensemble de garanties logistiques et structurelles : logement sécurisé, véhicule avec chauffeur, bureau équipé pour l’analyse vidéo, contrats formels pour ses collaborateurs et paiement mensuel strict des salaires.

Publicité

Sur le plan sportif, il exige une autonomie totale dans la sélection des joueurs, l’organisation des matches amicaux et le développement de programmes pour les jeunes. Son entourage justifie ces demandes par la volonté d’aligner le Nigeria sur les standards modernes du football international.

Pour l’heure, la NFF n’a pas officiellement tranché. Après une troisième place à la CAN, Chelle affiche des ambitions élevées, y compris en Europe. Mais son avenir immédiat dépendra de l’issue de ces négociations, devenues cruciales pour la stabilité du projet nigérian.

Les 19 conditions posées par Eric Chelle: Mise à disposition d’un SUV privé avec chauffeur et sécurité dédiée Une maison dans un environnement sécurisé avec alimentation électrique continue 24h/24 Un bureau meublé équipé d’un projecteur pour l’analyse tactique Accès internet dédié Billets d’avion pour sa femme et ses deux enfants, en classe affaires pour Chelle et sa femme et en classe économique pour les enfants Dispositif GPS Fourniture du matériel d’entraînement et de compétition approprié, conformément aux spécifications de l’entraîneur. Autorité compétente pour déterminer les matchs amicaux internationaux en fonction des adversaires Des programmes de camping clairement structurés Autorisation de lancer des programmes de développement de la jeunesse Autorisation de voyager à l’étranger pour repérer, suivre et recruter des joueurs éligibles de l’équipe nationale Possibilité d’assister aux matchs du championnat local afin de repérer les talents pour l’équipe senior et les équipes de jeunes. Garantie de non-ingérence dans la sélection des équipes et la convocation des joueurs Des contrats de travail formels pour tout son personnel technique Paiement des salaires au plus tard le 30 de chaque mois Primes et indemnités structurées conformément à la politique de la fédération Inclusion de son assistant personnel dans le cadre des primes et indemnités Un salaire mensuel consolidé de 130 000 $ couvrant lui-même, le personnel technique et son assistant personnel Réunions de coordination mensuelles impliquant tous les entraîneurs des équipes nationales INSIDER REPORT: Following my in-depth investigation and thorough fact-checking, as promised, I present Coach Eric Chelle’s 19-point conditions for a contract extension, formally submitted to the Nigeria Football Federation (NFF) on January 22, 2026. The document is published in… pic.twitter.com/WdZvJmot0x Publicité — Shina Oludare 🇳🇬 (@sportingshina) February 19, 2026