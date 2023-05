Nigéria: les sélectionneurs des U17 et U23 licenciés

-Publicité-

La Fédération nigériane de football (NFF), a limogé l’entraîneur des U23, Salisu Yusuf et son homologue des U17, Nduka Ugbade, a annoncé son président Ibrahim Gusau.

Yusuf Salisu et Nduka Ugbade payent cher l’élimination de leur équipe aux compétitions africaines. Les deux sélectionneurs ont été licenciés après les performances mitigées des U17 et U23 aux dernières Coupes d’Afrique des nations. Leur limogeage a été rendu public par le président de la NFF, Ibrahim Gusau, lors d’un entretien avec Complete Sports.

« Leurs emplois sont liés à la concurrence. Les entraîneurs n’ont pas de travail à faire pour l’instant puisque leurs équipes n’ont pas réussi à se qualifier », a-t-il déclaré.

La Dream Team de Yusuf n’a pas réussi à se qualifier pour la CAN U-23 et, par conséquent, ne participera pas au prochain événement olympique de football. Les Golden Eaglets d’Ugbade sont de leur côté, sortis en quart de finale de la CAN U-17, battus par le Burkina Faso (2-1). Une élimination qui a coûté au Nigeria, quintuple champion du monde, une place à la prochaine Coupe du monde de la catégorie.

