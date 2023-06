Nigéria: le président Bola Tinubu s’envole pour Paris, premier voyage à l’étranger

Ce mardi 20 juin 2023, le président Bola Tinubu a quitté Abuja pour Paris afin de rejoindre ses homologues du monde entier au sommet de Paris pour le nouveau pacte financier mondial.

Le président Bola Tinubu s’est envolé mardi pour Paris, en France, où il rejoindra d’autres dirigeants pour examiner et signer un nouveau pacte financier mondial qui place les pays vulnérables sur la liste des priorités en matière de soutien et d’investissement. Il a quitté la Villa présidentielle d’Abuja vers 11 heures en hélicoptère pour rejoindre l’aéroport international Nnamdi Azikiwe.

Des gouverneurs d’État, des représentants du gouvernement et des militaires étaient présents pour l’accueillir à l’aéroport. Le président rentrera à Abuja le samedi 24 juin.

Sommet pour un nouveau pacte financier mondial

En effet, Paris accueillera les 22 et 23 juin prochains un sommet international pour retracer les lignes de la finance mondiale et soutenir les pays du Sud. Ce sommet a été appelé de ses vœux par Emmanuel Macron à la COP27 pour renforcer la résilience des pays les plus vulnérables face aux chocs économiques et impacts du changement climatique.

L’objectif annoncé est de jeter les bases d’un nouveau système pour relever les défis mondiaux communs, en particulier la lutte contre les inégalités, le changement climatique et la protection de la biodiversité, de définir les principes des réformes à venir et de fixer une trajectoire vers un partenariat financier plus équilibré entre le Sud et le Nord. Mais malgré l’affichage politique d’une haute ambition, les ONG alertent sur le risque que ce sommet ne propose que des solutions très marginales.