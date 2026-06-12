Togo : Faure Gnassingbé veut ramener la pauvreté sous les 15 % d’ici 2040

Faure Gnassingbé a ouvert à Djamdè un séminaire gouvernemental consacré à la transformation économique et sociale du Togo. Avec l’appui de diagnostics menés notamment avec la Banque mondiale, l’exécutif veut définir les choix stratégiques capables de doubler le niveau de vie moyen des Togolais et de ramener la pauvreté sous la barre des 15 % d’ici 2040.

Le président du Conseil des ministres togolais, Faure Gnassingbé, a ouvert jeudi 11 juin à Djamdè, dans la préfecture de la Kozah (nord), un séminaire gouvernemental consacré à la transformation économique et sociale du pays. La rencontre, qui réunit ministres et experts, est articulée autour de l’objectif de doubler le niveau de vie moyen des Togolais et de ramener l’incidence de la pauvreté en dessous de 15 % à l’horizon 2040.

Les travaux s’appuient sur des diagnostics réalisés avec le concours de la Banque mondiale et sur l’analyse d’expériences de pays ayant conduit une transformation économique, parmi lesquels le Vietnam, la Corée du Sud, le Cambodge, l’Indonésie, l’île Maurice et le Brésil. Le chef de l’exécutif a qualifié la cible de 2040 d’« ambition élevée », appelant à partir d’un diagnostic rigoureux pour opérer des choix stratégiques convertissant la croissance en progrès social.

Ce format de séminaire gouvernemental est périodique. Le premier de l’année s’était tenu les 7 et 8 avril à Lomé. La Banque mondiale est un partenaire de longue date du Togo : en mai 2025, une délégation conduite par le vice-président pour l’Afrique de l’Ouest et du Centre, Ousmane Diagana, avait été reçue à Lomé, et les autorités avaient présenté un cadre de croissance reposant sur trois piliers. Les réformes économiques sont inscrites dans la feuille de route gouvernementale, qui met en avant des projets comme la plateforme industrielle d’Adétikopé et le port de Lomé.

Vingt et un ans à la tête de l’État

Faure Gnassingbé dirige le Togo depuis 2005, année où il avait succédé à son père Gnassingbé Eyadéma, au pouvoir pendant trente-huit ans. À la faveur de la réforme constitutionnelle de 2024, qui a fait passer le pays à un régime parlementaire, il occupe depuis mai 2025 la fonction de président du Conseil des ministres, premier poste de l’exécutif, sans limitation de mandat fixée par un suffrage présidentiel direct.

Cette réforme a été contestée par une partie de l’opposition et de la société civile, qui y voit un mécanisme destiné à prolonger son maintien au pouvoir. Le gouvernement la présente pour sa part comme une modernisation des institutions. La capitale, Lomé, a connu en 2025 des manifestations contre la cherté de la vie et la gouvernance, dispersées par les forces de sécurité.

Le séminaire de Djamdè s’inscrit dans la préparation des arbitrages budgétaires et sectoriels destinés à traduire les objectifs de 2040 en programmes opérationnels. Djamdè se situe dans la région de la Kara, à plus de 400 kilomètres au nord de Lomé.