Nigéria: le licenciement, d’une policière célibataire tombée enceinte, confirmé par la haute Cour

Le juge Inyang Ekwo de la Haute Cour fédérale d’Abuja a rejeté un procès intenté par l’Association du barreau nigérian (NBA) qui cherchait à annuler le licenciement d’une femme policier qui est tombée enceinte alors qu’elle était célibataire.

Une haute cour fédérale à Abuja a rejeté une action en justice de l’Association du barreau nigérian (NBA) visant à invalider certaines dispositions du Règlement des forces de police du Nigeria (NPFR) qui interdisent aux femmes policières non mariées de tomber enceintes. L’Association du barreau nigérian s’était adressée à la Cour pour contester la légalité du règlement 127 du NPFR, arguant que ladite disposition contredit la Constitution de 1999 et est discriminatoire à l’égard des femmes policières non mariées.

Le règlement prévoit qu’« une femme policière célibataire qui tombe enceinte est renvoyée de la police et ne peut être réengagée qu’avec l’approbation de l’inspecteur général de la police ». Citant l’exemple d’Omolola Olajide, une femme officier de police qui a été licenciée le 26 janvier 2021 dans l’État d’Ekiti pour être tombée enceinte alors qu’elle n’était pas mariée, la NBA a déclaré que ces règlements discriminatoires ont rendu de nombreuses femmes officiers sans enfants par peur d’être licenciées.

« Les officiers de police masculins et les officiers de police féminins mariés des forces de police du Nigeria ne sont pas soumis à une discrimination, une sanction, un opprobre et une indignité similaires », a déclaré l’association. « Il y a beaucoup de femmes policières célibataires dans la NPF qui, à cause de cette pratique discriminatoire, ne peuvent pas avoir ou être autorisées à avoir des enfants par crainte d’être licenciées de la police. Les policières mariées sont autorisées à être enceintes et à avoir des enfants tout en continuant à servir dans les forces de police ; elles bénéficient également de prestations de maternité. »