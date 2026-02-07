Nigeria : Le gouvernement lance une stratégie nationale pour conquérir le marché mondial

Le Nigeria a lancé le 5 février sa « stratégie nationale pour l’économie halal », une initiative présidentielle destinée à inscrire le pays dans le marché mondial halal estimé à 7,7 milliards de dollars, selon les chiffres communiqués lors du lancement par la présidence de Bola Tinubu. Le plan met l’accent sur la diversification des sources de revenus, l’accroissement des exportations et la création d’emplois dans des secteurs identifiés comme porteurs.



Le marché halal regroupe l’ensemble des biens, services et investissements conformes aux prescriptions de la charia. Outre les produits alimentaires, il englobe les secteurs pharmaceutique, cosmétique, la finance islamique, le tourisme, la mode et d’autres filières. Les acteurs et observateurs cités lors de la présentation estiment que ce marché dessert une population de plus de 2,2 milliards de consommateurs à l’échelle mondiale et évoquent, à long terme, des perspectives de croissance très importantes.

La feuille de route nigériane se concentre sur la montée en puissance de la production et de la certification des produits halal, ainsi que sur le développement de chaînes de valeur adaptées pour l’export. Le document officiel précise des mesures visant à renforcer les capacités de transformation locales, à améliorer les infrastructures logistiques et à faciliter l’accès des producteurs nationaux aux marchés extérieurs.

Partenariats, normes et segments ciblés

Pour garantir l’alignement des normes nigérianes avec les standards internationaux, le pays s’appuie sur un partenariat avec la Halal Products Development Company (HPDC) d’Arabie saoudite. La HPDC est annoncée comme partenaire technique pour l’élaboration de référentiels, la formation des opérateurs et l’accompagnement des processus de certification nécessaires à l’exportation.

Le plan mentionne des interventions sur plusieurs maillons économiques : renforcement des capacités de production agroalimentaire halal, certification d’unités de transformation, soutien au développement de produits pharmaceutiques et cosmétiques conformes, promotion de services financiers islamiques et développement d’une offre touristique adaptée aux pratiques halal. Les autorités ont aussi inscrit la modernisation des abattoirs, la mise en place de chaînes du froid et la création de laboratoires de contrôle parmi les priorités opérationnelles.

Sur le volet institutionnel, des structures de gouvernance de la stratégie seront mises en place pour coordonner les actions entre ministères, agences de promotion des investissements et acteurs privés. Le communiqué officiel indique que des mesures d’incitation à l’investissement, des programmes de formation professionnelle et des dispositifs de soutien à l’exportation figurent parmi les outils mobilisés.

