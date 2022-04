Nigeria : Laurent Blanc, nouveau sélectionneur des Super Eagles?

Selon le journal nigérian The New Telegraph, Laurent Blanc se serait porté candidat pour succéder à Austin Eguavoen au poste de sélectionneur du Nigeria.

Après l’élimination surprise du Nigeria contre le Ghana en barrages de la Coupe du Monde 2022, le sélectionneur Austin Eguavoen avait démissionné, laissant la sélection nigériane sans entraîneur. En quête de leur nouvel homme fort, les Super Eagles pourraient se tourner vers l’ancien coach du PSG Laurent Blanc. En effet, selon les informations du média nigérian The New Telegraph ce lundi, l’ancien sélectionneur des Bleus se serait porté candidat pour devenir le prochain sélectionneur du Nigeria.

Libre de tout contrat, depuis qu’il a été limogé d’Al Rayyan le 13 février dernier, Laurent Blanc serait en pôle pour prendre la succession d’Austin Eguavoen toujours selon le média nigérian. Toutefois, trois autres noms seraient explorés par le Nigéria pour le même poste. Il s’agirait de l’ex-coach du Barça Ernesto Valverde, l’ancien milieu de terrain des Pays-Bas Philip Cocu et l’ancien sélectionneur de l’Arabie saoudite et du Venezuela, le Portugais Jose Peseiro, déjà pressenti pour prendre le poste cet hiver après la CAN.

Une liste de noms ronflants, qui annonce que la bataille pour prendre le poste de sélectionneur des Super Eagles s’annonce rude. Quoi qu’il en soit, en ciblant de tels entraîneurs expérimentés, le Nigeria semble vouloir retrouver les sommets du football africain, après leur échec en huitième de finale de la dernière CAN au Cameroun, et leur élimination en barrages du Mondial 2022.

Partager : Facebook

Twitter

WhatsApp

Telegram

Imprimer