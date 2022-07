Nigéria: l’actrice Ada Ameh est décédée à l’âge de 48 ans

Deux ans après la perte de sa fille unique, Aladi Godsgift, l’actrice vétéran de Nollywood Ada Ameh est morte dimanche 17 juillet. Selon plusieurs rapports, Ada Ameh est décédée à l’hôpital de Delta vers 23 heures.

La célèbre actrice nigériane Ada Ameh, populaire pour son rôle dans la série télévisée à succès « The Johnsons », est décédée le 17 juillet vers 23 heures. L’actrice, en 2020, avait perdu sa fille unique Aladi Godgift Ameh, à laquelle elle avait donné naissance à l’âge de 14 ans, à la suite d’une opération chirurgicale infructueuse.

L’actrice s’était confiée sur son combat permanent contre la maladie mentale, qui, selon la star, la tuait à petit feu. « J’ai un problème en ce moment qui peut me prendre la vie, mais je ne mourrai pas. Je m’en remettrais », a déclaré l’actrice en juin. « On m’a donné un travail mais je ne l’ai pas fait parce que j’ai des problèmes de santé mentale. Les gens comprendront-ils si vous avez des problèmes de santé mentale ? Non, ils ne le comprendraient pas. Ils me claquent une facture, me poursuivent en justice. C’est bon. »

L’actrice de 48 ans avait précédemment révélé qu’elle était tombée enceinte de sa fille à 13 ans. Selon elle, cela s’est produit parce que ses pairs l’ont initiée au sexe très tôt. Malgré sa maternité précoce, l’actrice a perdu sa fille, Aladi Godgift, âgée de plus de 30 ans, en octobre 2020.

Aladi est décédée après une opération chirurgicale infructueuse à Abuja. L’année dernière, l’actrice s’est rendue sur la tombe de sa fille pour marquer le premier anniversaire de sa mort. Elle avait également fêté l’anniversaire posthume de sa fille.