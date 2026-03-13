Nigeria : la Banque mondiale lance un programme de 500 millions USD pour renforcer l’irrigation agricole

Le gouvernement fédéral du Nigeria et la Banque mondiale ont lancé à Abuja le programme Sustainable Power and Irrigation for Nigeria (SPIN), un investissement d’environ 500 millions USD destiné à renforcer l’irrigation agricole, la sécurité des barrages et la production hydroélectrique afin d’améliorer la gestion des ressources en eau dans le pays.

Présenté par le ministre des Ressources hydriques et de l’Assainissement, Joseph Utsev, SPIN s’inscrit dans la stratégie nigériane visant à réduire la vulnérabilité du secteur agricole aux aléas climatiques. Le projet cible en priorité la transformation des systèmes d’irrigation, actuellement majoritairement dépendants des précipitations saisonnières, pour favoriser des cultures plus régulières et une meilleure productivité tout au long de l’année.

Outre le développement des périmètres irrigués, le programme prévoit des interventions spécifiques sur les barrages existants. Ces infrastructures, essentielles à la régulation de l’eau, à l’irrigation et à la production d’électricité, nécessitent des travaux de modernisation et de sécurisation pour réduire les risques d’incidents et optimiser leur rendement hydroélectrique.

Composantes opérationnelles et gouvernance

SPIN associe des volets infrastructurels et institutionnels. Sur le plan technique, les fonds doivent permettre la réhabilitation et la modernisation d’ouvrages hydrauliques, l’amélioration des dispositifs de contrôle des barrages et le renforcement des capacités de production des installations hydroélectriques connectées aux bassins concernés. Le programme inclut également des mesures de réduction des risques d’inondation par une meilleure gestion des débits et des marges de sûreté des ouvrages.

Au niveau institutionnel, le projet prévoit un renforcement des organismes en charge de la gestion des ressources en eau. Cela comprend la mise en place ou l’amélioration de mécanismes de suivi des systèmes d’irrigation, des procédures de maintenance des barrages et des outils d’information pour les gestionnaires et les usagers. L’un des objectifs affichés est d’améliorer la gouvernance du secteur afin de rendre l’utilisation de l’eau plus efficiente pour l’agriculture et la production d’énergie.

La Banque mondiale intervient en tant que partenaire financier et technique, apportant un soutien qui prolonge les initiatives antérieures menées au Nigeria. Le montant annoncé, proche de 500 millions USD, s’inscrit dans un cadre de coopération visant à mobiliser des ressources pour moderniser les infrastructures hydrauliques et soutenir des programmes de développement rural.

