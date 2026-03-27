Nigeria : Kadji inaugure une usine de boissons à Aba avec 35 millions USD d’investissement

Le groupe camerounais Kadji a inauguré le 25 mars 2026 une nouvelle usine de boissons à Osisioma, dans la zone industrielle d’Aba (sud-est du Nigeria). Construite en dix mois par sa filiale Ultimum Limited, l’installation constitue une première phase d’investissement estimée à 35 millions de dollars, montant susceptible d’être porté à 100 millions selon des déclarations du gouverneur de l’État, Alex Otti, relayées par la presse locale.

Présent au Nigeria depuis environ quatre ans sous la bannière Ultimum Limited, Kadji Group se positionne désormais plus ouvertement sur un marché réputé pour sa féroce concurrence. Fondé à Douala en 1972 autour de l’Union Camerounaise de Brasseries, le groupe s’est développé en concurrent d’acteurs historiques tels que la Société Anonyme des Boissons du Cameroun, soutenue par le groupe Castel. La dynamique sectorielle au Cameroun, renforcée par des mouvements comme le rachat de Guinness Cameroun en 2023, a contribué à affiner la stratégie d’expansion du conglomérat.

Le marché nigérian des boissons gazeuses figure parmi les plus importants et concurrentiels au monde : selon des données de Statista citées par The Punch, le segment des soft drinks pèse près de 33 milliards de dollars annuels, plaçant le Nigeria au quatrième rang mondial. Le secteur est largement dominé par la Nigerian Bottling Company (affiliée à Coca-Cola) et la Seven-Up Bottling Company (liée à Pepsi/7Up), qui détiennent à eux deux environ 70 % des parts de marché. Depuis le milieu des années 2010, des marques alternatives comme Big Cola, Bigi Cola ou American Cola ont également gagné du terrain en misant sur des formats volumineux et des prix compétitifs.

Avantages logistiques et soutien local à Aba

Le choix d’implanter l’usine à Aba répond à des considérations industrielles et logistiques clairement identifiées. La ville, souvent qualifiée de « Japon de l’Afrique » pour son dense tissu de petites et moyennes entreprises, constitue un pôle commercial majeur du sud-est nigérian, offrant un accès direct aux marchés du Sud-South et de l’Est. Les autorités locales ont mis en avant des mesures destinées à améliorer le climat des affaires, notamment la sécurisation des zones industrielles et la réhabilitation d’infrastructures routières.

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Parmi les initiatives citées par la presse locale figure la montée en puissance attendue de la centrale électrique de Geometric Power, qui devrait contribuer à stabiliser l’approvisionnement énergétique de la zone industrielle. Selon Nairametrics, l’administration du gouverneur Alex Otti a procédé à la reconstruction d’une route de 1,2 kilomètre menant au site, conformément à un engagement pris lors de la visite préparatoire des investisseurs.

L’unité de production, opérationnelle sous la marque Ultimum Beverages, est conçue pour assurer la fabrication et la distribution de boissons dans la région. Les autorités et les promoteurs avancent que l’usine générera plusieurs centaines d’emplois directs et indirects, couvrant les activités de production, de logistique et de commercialisation. La cérémonie d’inauguration s’est tenue le 25 mars 2026 en présence de représentants du groupe et de responsables locaux