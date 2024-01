Nigéria: José Peseiro mise sur Dieu pour battre la Côte d’ivoire

-Publicité-

Le sélectionneur du Nigéria, José Peseiro, espère que Dieu permettra aux Super Eagles de remporter leur première victoire à la CAN 2023 contre la Côte d’ivoire. Les deux géants ouest-africains s’affrontent ce jeudi dans le cadre de la deuxième journée du groupe A.

C’est sans doute une finale avant l’heure. La Côte d’Ivoire et le Nigéria s’affrontent ce jeudi soir au stade Alassane Ouattara d’Ebimpé. Un match comptant pour la deuxième journée du groupe A. Tenus en échec par la Guinée Equatoriale (1-1) dimanche dernier, les Super Eagles visent cette fois-ci la victoire pour relancer leur tournoi. Un gros défi pour la bande à Victor Osimhen qui va se mesurer aux Eléphants, hôtes de la compétition, qui rêvent de se qualifier pour les huitièmes de finale dès ce soir.

En conférence de presse d’avant-match, le sélectionneur José Peseiro reste cependant confiant. Malgré l’urgence de renverser la situation, le technicien portugais s’est de nouveau montré prophétique. « Nous avons ce qu’il faut pour gagner le match et je ne changerai pas de stratégie car nous nous créons des occasions. Bien sûr, nous n’avons pas d’excuses, mais le fait est que mon équipe et moi-même avons également constaté les problèmes. Depuis le dernier match, nous méritons bien plus et nous allons nous créer plus d’occasions. Comme je l’ai déjà dit, parfois Dieu prend, parfois Dieu donne, si c’est le bon moment, Dieu nous donnera », a déclaré Peseiro aux journalistes. Rendez-vous ce soir pour le verdict!