Nigéria: Décès de l’actrice de Nollywood Iyabo Oko à 61 ans

L’actrice de Nollywood, Sidikat Odukanwi, connue sous le nom d’Iyabo Oko, est décédée ce mercredi 28 juin, des suites d’une maladie.

Encore un coup dur pour le monde du cinéma nigérian, communément appelé Nollywood. L’actrice vétéran Sidikat Odukanwi, plus connue sous le nom d’Iyabo Oko s’est éteinte le mercredi 28 juin après une longue bataille contre une maladie non divulguée. Bien que les détails exacts de sa mort n’aient pas été rendus publics, sa fille, Bisi Aisha, une femme soldat, a confirmé la triste nouvelle. « Que ton âme repose en paix, maman« , a-t-elle écrit dans une déclaration émouvante.

La mort d’Iyabo Oko survient malheureusement quelques semaines seulement après la perte d’un autre acteur de Nollywood, Murphy Afolabi, dans des circonstances encore floues. Ces décès successifs ont choqué et attristé la communauté cinématographique nigériane, ainsi que les nombreux fans de ces deux acteurs talentueux.

Iyabo Oko, une icône de l’industrie cinématographique nigériane, était reconnue pour sa polyvalence, sa passion et son talent exceptionnel dans l’interprétation de divers rôles. Tout au long de sa carrière, qui s’étend sur plusieurs décennies, elle a joué dans de nombreux films et séries télévisées, et a réussi à captiver les spectateurs par sa présence charismatique à l’écran.

