Nigéria: Décès de l’acteur vétéran Prince Adewale Adeyemo

Encore un coup dur pour l’univers cinématographique nigérian. L’acteur prince Adewale Adeyemo s’est éteint dans les premières heures du lundi 22 mai 2023, des suites d’une courte maladie.

Le vétéran acteur prince Adewale Adeyemo n’est plus. La triste nouvelle a été annoncée par l’acteur Kunle Afod, qui a partagé une photo du défunt sur les réseaux sociaux. Dans son message émouvant, Afod a exprimé sa peine et a prié pour le repos de l’âme de son ami et collègue.

« Hmmmm Dieu ! RIP Prince Adewale Adeyemo. Il est décédé aux premières heures de ce lundi après une courte maladie. Dieu réconfortera toute sa famille, ses amis et ses collègues. », a écrit Afod, sans donner d’autres détails à propos de la mort de son défunt ami et collègue.

Le prince Adewale Adeyemo était un acteur respecté et aimé dans l’industrie cinématographique yoruba. Sa carrière a été marquée par des performances mémorables et il a contribué de manière significative au développement du cinéma dans la région. Sa disparition soudaine laisse un vide immense dans le cœur de ses proches, de ses amis et de ses collègues.

Ce triste événement survient seulement quelques jours après la perte d’un autre talent de l’industrie cinématographique yoruba. Le 14 mai 2023, un autre collègue a rendu l’âme, ajoutant à la série de pertes douloureuses dans la communauté cinématographique.

