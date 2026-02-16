Nigeria: Davido se retire de la bataille judiciaire pour la garde de sa fille Imade Adeleke

En plein conflit judiciaire pour la garde de sa fille Imade, Davido annonce son retrait de la procédure et fustige des méthodes qu’il juge inacceptables, évoquant même la mémoire de son fils disparu.

En plein conflit judiciaire pour la garde de sa fille Imade, Davido annonce son retrait de la procédure et fustige des méthodes qu’il juge inacceptables, évoquant même la mémoire de son fils disparu.

La star nigériane de l’Afrobeats, Davido, a annoncé son retrait de la procédure judiciaire en cours concernant la garde de sa fille Imade. Une décision accompagnée d’un message ferme publié sur X, dans lequel l’artiste exprime son indignation après les derniers développements de l’affaire.

Vendredi soir, le chanteur a tenu à clarifier un point central : il n’a jamais réclamé la garde exclusive de sa fille. « Je n’ai jamais demandé la garde exclusive… J’ai demandé la garde partagée. Personne n’a gagné, personne n’a perdu, mais j’ai gagné… alors je ne comprends pas pourquoi certains font la fête. Il n’y a rien à fêter », a-t-il écrit, balayant ainsi les rumeurs circulant sur les réseaux sociaux.

« Le coup le plus bas »

Davido a expliqué avoir décidé de se retirer de la procédure après ce qu’il qualifie de tournant inacceptable lors des audiences. Selon lui, des références auraient été faites à son fils décédé, un épisode qu’il décrit comme particulièrement douloureux. « J’ai décidé d’abandonner l’affaire parce que… jusqu’à ce qu’elle sorte son dernier atout ! MON FILS DÉCÉDÉ ! C’EST INACCEPTABLE ! Le coup le plus bas ! », a-t-il dénoncé. L’artiste affirme que sa démarche était guidée par l’amour et le sens des responsabilités envers sa fille. « Ma fille grandira en sachant que je me suis battu pour elle… passons à autre chose. Un seul amour ! », a-t-il ajouté.

Tensions au tribunal de Lagos

Dans sa story Instagram, la star a également critiqué l’attitude de la partie adverse, évoquant une conduite qu’il juge non professionnelle. Ces déclarations interviennent après des publications de l’avocat basé à Lagos, Maruf Muhammed, qui a évoqué des moments tendus lors d’une audience à la Haute Cour de l’État de Lagos, à Yaba.

Malgré les tensions judiciaires, Imade a récemment été aperçue aux côtés de son père, notamment après son succès lors d’un concours de talents, une séquence largement relayée et saluée par les fans. Le différend entre Davido et la mère d’Imade reste sous les projecteurs, tandis que de nombreux observateurs appellent à une coparentalité apaisée dans l’intérêt de l’enfant.

