Nigeria : Dangote Fertiliser prépare une levée de 750 millions USD via un placement privé

Dangote Fertiliser, filiale du groupe Dangote Industries, étudie un placement privé d’environ 750 millions de dollars pour financer l’augmentation de ses capacités de production et préparer une introduction en Bourse sur le marché nigérian.

Des interlocuteurs proches du dossier indiquent que la société envisage d’émettre des obligations réservées à un cercle restreint d’investisseurs institutionnels, une méthode visant à limiter la communication publique et à négocier des termes adaptés. Le projet reste en phase d’étude et aucune décision formelle n’a été annoncée. Bank of America et JPMorgan Chase sont citées comme parties prenantes potentielles de l’opération, présentes en qualité de conseils financiers ou d’arrangeurs selon des sources consultées par la presse économique internationale.

Le recours à un placement privé s’inscrit dans une stratégie de flexibilité financière : il permet de lever des fonds sans recourir immédiatement aux marchés publics, réduisant l’exposition aux fluctuations de cours et aux obligations de transparence propres aux émissions syndiquées. Pour Dangote Fertiliser, cette voie constituerait une étape intermédiaire avant une opération de marché plus structurée.

Le contexte sectoriel pèse également sur les décisions de financement. Les tensions sur les chaînes d’approvisionnement et les perturbations géopolitiques dans les zones exportatrices d’urée et d’ammoniac maintiennent des niveaux de prix élevés, avec le Moyen-Orient occupant une part significative des exportations mondiales.

Les performances observées chez certains acteurs internationaux confortent l’intérêt des investisseurs pour le segment : CF Industries a vu son cours progresser de 46% et Yara International de 26% sur des périodes récentes, des hausses commentées par les marchés.

Sur le continent africain, des levées de fonds notables ont déjà eu lieu : Sonangol a émis en début d’année une obligation non syndiquée d’un milliard de dollars qui s’échange aujourd’hui au-dessus de sa valeur nominale.

Depuis la mise en service du complexe d’urée granulée de Lagos en 2022, présenté comme le plus vaste du continent, Dangote Fertiliser vise à accroître sa production. Le plan inclut des extensions du site nigérian et un projet en Éthiopie pour atteindre des capacités supérieures à 3 millions de tonnes par an, des développements nécessitant des investissements importants.

Les discussions en cours sur le placement privé, la mobilisation d’établissements financiers internationaux et la préparation d’une cotation traduisent des ajustements opérationnels et financiers mis en œuvre par le groupe.

Le projet initial, évalué à 2,5 milliards de dollars, constitue l’investissement majeur du groupe et a servi de base au développement commercial depuis 2022. La direction évoque des objectifs de montée en puissance industrielle et des besoins de financement pour soutenir les phases d’extension.