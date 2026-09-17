Nigeria : cinq suspects Ansaru plaident non coupables dans l’affaire d’Oyo

La justice fédérale nigériane a réassigné jeudi 17 septembre devant la Haute Cour fédérale d’Abuja cinq hommes soupçonnés d’appartenir à Ansaru, poursuivis dans l’affaire de l’enlèvement d’environ 46 élèves et enseignants le 15 mai dans la zone d’Oriire, État d’Oyo. Tous ont plaidé non coupables.

Le parquet fédéral les poursuit sur sept chefs d’accusation amendés liés notamment au terrorisme, à l’enlèvement, à l’aide apportée à l’opération et à la dissimulation d’informations. Selon l’acte d’accusation rapporté par plusieurs médias présents à l’audience, deux des personnes enlevées ont été tuées.

Les cinq prévenus sont Mahmud Muhammad, également connu sous les noms d’Abu Bara’a et Abbas Mukhtar, Abubakar Abbas, Abdulrazak Umar, Yunusa Musa et Shamsu Adamu Sani. Le dossier porte le numéro FHC/ABJ/CR/438/2026 devant la Haute Cour fédérale d’Abuja. Tous restent présumés innocents tant qu’aucune condamnation définitive n’est prononcée.

Le directeur des poursuites publiques de la Fédération, Rotimi Oyedepo, a demandé au tribunal de protéger l’identité des témoins appelés à comparaître et de leur permettre de témoigner masqués. La défense ne s’y est pas opposée et le juge Salim Ibrahim a accordé cette protection, selon les comptes rendus de l’audience.

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L’attaque du 15 mai avait visé trois établissements scolaires de la communauté d’Esiele, dans la zone d’Oriire. La présidence nigériane avait alors confirmé l’enlèvement d’élèves, d’enseignants et de personnels, ainsi que la mort signalée d’un enseignant, avant le déploiement d’équipes de secours et de sécurité.

Le 31 juillet, le président Bola Tinubu a déclaré que l’opération de sauvetage menée à Oriire avait abouti.