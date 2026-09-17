Libye : plus de 30 exécutés, 50 condamnés restent menacés

Plus de 30 personnes ont été exécutées dans l’est de la Libye ces dernières semaines. La Mission d’appui des Nations unies en Libye a demandé mercredi 16 septembre l’arrêt immédiat de nouvelles exécutions, tandis qu’Amnesty International estime qu’au moins 50 autres hommes condamnés à mort courent un risque imminent.

La mission onusienne indique que ces exécutions mettent fin à un moratoire de fait observé pendant environ quinze ans. Elle dit avoir multiplié les échanges avec les autorités de l’est afin d’obtenir une suspension des mises à mort et un réexamen crédible des procédures au regard des garanties de procès équitable.

Amnesty International affirme avoir documenté au moins 30 exécutions entre le 23 août et le 9 septembre 2026. L’organisation soutient que plusieurs condamnations ont été prononcées au terme de procès militaires secrets et entachés d’allégations de torture. Elle rapporte notamment que certains condamnés ont déclaré que des aveux avaient été obtenus sous la contrainte puis utilisés contre eux.

Le 23 août, le parquet militaire des Forces armées arabes libyennes avait annoncé l’exécution par fusillade de dix personnes condamnées pour des faits présentés comme liés au terrorisme et à des meurtres. Libya Crimes Watch a ensuite fait état d’autres exécutions dans l’est du pays et a saisi des rapporteurs spéciaux des Nations unies sur les garanties judiciaires et le droit à la vie.

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Le Gouvernement d’unité nationale installé à Tripoli a également demandé l’arrêt des exécutions et le réexamen de la situation des condamnés. L’UNSMIL a proposé aux autorités concernées de travailler avec son équipe des droits humains sur les procédures suivies et les garanties de procès équitable.