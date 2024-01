Nigéria – Cameroun: « Pour nous, ce match sera le plus facile de la CAN », Segun Odegbami

-Publicité-

L’ancienne gloire nigériane, Segun Odegbami, pense que le match face au Cameroun ce samedi soir en huitième de finale de la CAN 2023, sera une formalité pour les Super Eagles, qui viendraient facilement à bout des Lions Indomptables.

La deuxième huitième de finale de la CAN 2023 oppose ce samedi soir le Nigéria au Cameroun. Un classique entre deux géants africains qui totalisent à eux deux huit titres dans cette compétition. Une grosse affiche donc, mais une formalité pour la légende des Super Eagles, Segun Odegbami. Selon le Champion d’Afrique 1980, ses jeunes frères devraient facilement battre les Lions Indomptables.

« Je peux vous dire sans sourciller que ce match contre le Cameroun sera notre match le plus facile (…) Ce ne fera pas le football brutal habituel du Cameroun. Non, ce sera un jeu fluide sur un terrain généralement bon. Et c’est là que nos garçons les attraperont », a-t-il déclaré dans des propos relayés par Onzed’Afrik, visiblement très confiant.

Sereinement qualifié pour les phases à élimination directe, le Nigéria part en effet favori face au Cameroun pour ce match, en tout cas sur le papier. Neutralisés par la Guinée (1-1) et écrasés par le Sénégal (1-3), les Lions Indomptables ne doivent leur présence à ce stade du tournoi qu’à leur sursaut face à la Gambie (3-2) lors de la dernière journée du groupe C. Pour rappel, le match est prévu ce soir au stade Le Félicia à partir de 21 heures (GMT+1).