Nigeria: avant la présidentielle 2027, les lobbies sont aussi en campagne

Au Nigeria, la campagne pour la présidentielle de janvier 2027 se joue aussi à Washington. L’opposant Atiku Abubakar, candidat du parti ADC, a engagé en mars 2026 le cabinet de lobbying américain Von Batten-Montague-York pour soigner son image auprès de la classe politique américaine et mettre en avant le passé judiciaire du président sortant Bola Tinubu.

Selon les documents du contrat, Atiku Abubakar s’est engagé à verser environ 1,2 million de dollars sur douze mois à cette structure dirigée par Karl Von Batten, en plusieurs versements. La mission confiée au cabinet porte sur des activités de lobbying auprès du Congrès et de l’exécutif américains, ainsi que sur des actions de relations publiques destinées à améliorer la perception du candidat de l’opposition auprès des décideurs américains.

La présidence nigériane n’apprécie pas cette démarche. Un proche conseiller de Bola Tinubu a accusé récemment l’opposant de rechercher une « validation étrangère » en vue du scrutin, dénonçant une stratégie centrée sur « le dénigrement et la manipulation émotionnelle » plutôt que sur un programme économique et de développement.

Le camp Abubakar met en avant un dossier judiciaire américain remontant à 1993, année où une cour fédérale de l’Illinois avait ordonné la confiscation de 460 000 dollars détenus sur un compte au nom de Bola Tinubu, dans le cadre d’une enquête liée au trafic de stupéfiants. La présidence nigériane souligne qu’il s’agit d’une procédure civile de confiscation d’actifs, et non d’une condamnation pénale : Bola Tinubu n’a jamais été inculpé aux États-Unis dans ce dossier.

La riposte du camp présidentiel avait pris une forme similaire quelques mois plus tôt. Selon plusieurs médias nigérians, le gouvernement Tinubu a lui-même engagé, fin 2025, le cabinet américain DCI Group pour un contrat évalué à environ 9 millions de dollars, révélé en janvier 2026. Objectif affiché : convaincre l’administration Trump et le Congrès que le Nigeria agit contre l’insécurité, alors que le président américain accusait Abuja de ne pas empêcher les meurtres de chrétiens dans le nord du pays.

Une accusation de tentative de corruption

Von Batten-Montague-York a également accusé la présidence nigériane de tentative de corruption. La société a déclaré, le 2 septembre sur le réseau social X, avoir reçu une offre non sollicitée de 3 millions de dollars ainsi qu’une invitation à une rencontre confidentielle à Londres, émanant selon elle d’une personnalité proche du pouvoir à Abuja. Le cabinet a précisé qu’il transmettrait cette offre et les échanges qui l’accompagnent au ministère américain de la Justice et au FBI.