Nigéria: avant la CAN 2023, Gernot Rohr apporte son soutien à Francis Uzoho

Critiqué pour ses erreurs d’inattention dans les cages, Francis Uzoho peut compter sur le soutien de son ex-sélectionneur Gernot Rohr alors que le gardien de but est pressenti pour garder les buts des Super Eagles à la CAN 2023.

L’ancien entraîneur des Super Eagles, Gernot Rohr, a exprimé son optimisme quant aux chances du Nigeria à la prochaine Coupe d’Afrique des Nations 2023 en Côte d’Ivoire. A l’approche du tournoi, les Super Eagles, sous la direction de l’entraîneur José Peseiro, se préparent à se battre pour leur quatrième couronne africaine.

Avec un effectif truffé de grands joueurs évoluant en Europe à l’instar de Victor Osimhen, Victor Boniface ou encore Terem Moffi, les Super Eagles font incontestablement partie des favoris pour le Graal. Mais malgré le vivier de talents dont elle dispose, la sélection nigériane fait face à son lot de défis.

Depuis que José Peseiro a pris les commandes, l’équipe a rencontré des difficultés à remporter des victoires dans des matchs qui semblaient prenables sur le papier. Un sujet de préoccupation particulier a été de trouver un gardien de but fiable. Francis Uzoho, malgré son potentiel, a été sujet à des erreurs coûteuses, jetant le doute sur sa fiabilité lors des matchs cruciaux.

Interrogé par le journaliste Osasu Obiayiuwana, Gernot Rohr a partagé son point de vue sur les perspectives du Nigeria et le dilemme des gardiens de but. « Le Nigeria est bien sûr l’un des favoris. J’ai vu la liste. Il y a tellement de grands joueurs et [avec] de l’expérience (…) Les attaquants sont fantastiques ; ils ont besoin de stabilité pour être complets« , a déclaré le sélectionneur des Guépards du Bénin, soulignant les points forts de l’équipe et le besoin de cohérence. Abordant la question des gardiens, Rohr reste confiant dans les capacités d’Uzoho : « Uzoho fera une grande CAN en Côte d’ivoire ».

Réponse la semaine prochaine, avec le Nigéria qui démarre son tournoi face à la Guinée-Equatoriale, le 14 janvier 2024 au stade Olympique Alassane Ouattara D’Anyama. Pour rappel, la Guinée-Bissau et la Côte d’ivoire sont les autres adversaires des Super Eagles dans le groupe A.