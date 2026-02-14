Nigeria : au moins 46 morts dans des attaques contre trois villages de l’État du Niger (centre-ouest)

Au moins 46 personnes ont péri samedi 14 février lors d’une attaque menée par des hommes armés contre trois villages de l’État du Niger, dans le centre-ouest du Nigeria, a indiqué une source humanitaire reprise par l’AFP.

Au moins 46 personnes ont péri samedi 14 février lors d’une attaque menée par des hommes armés contre trois villages de l’État du Niger, dans le centre-ouest du Nigeria, a indiqué une source humanitaire reprise par l’AFP.

Selon cette source, le village de Konkoso a subi le bilan le plus lourd : 38 personnes y ont été tuées, certaines touchées par des tirs et d’autres mutilées à l’arme blanche. Sept morts ont été recensés à Tungan Makeri, tandis que Pissa a enregistré un décès supplémentaire.

Les localités visées se situent dans l’administration locale (government local) de Borgu, une zone frontalière avec l’État de Kwara.

Publicité

Un contexte de violences récurrentes