Nigeria : accusé de tentative de meurtre, le chanteur Burna Boy affiche son indifférence

Accusé de tentative de meurtre depuis environ une semaine, après une vive altercation entre, ses gardes, le mari d’une femme qu’il tentait de draguer et lui même, le chanteur nigérian Burna Boy a réagit suite à l’avis de recherche lancé par la police nigériane.

Dans une publication sur son compte twitter, l’artiste Burna Boy exprime son indifférence face aux accusations. «Les médias sociaux nigérians peuvent dire que BURNA BOY a commencé Boko haram, et non, moi ça ne me choque pas. » a-t-il réagi.

Un avis de recherche…

Depuis le mercredi 8 juin 2022, l’artiste est recherché par la police pour donner sa version des faits. Selon les informations, les autorités policières de l’État de Lagos ont convoqué l’artiste Burna Boy de son vrai nom Damini Ogulu pour des faits de tentative de meurtre par son escorte policière.

Le premier responsable des relations publiques de la Force au Nigeria, Olumuyiwa Adejobi expliquait dimanche dernier dans un tweet, à un internaute que Burna Boy est recherché pour des nécessités d’enquête détaillée. « Cela n’a rien à voir avec Burna Boy. Le devoir de la garde policière de Burna Boy est de protéger sa vie. Alors monsieur, oubliez ce que certains ennemis de Burna ont dit à son sujet. Veuillez mener votre enquête avec diligence, monsieur » avait réagi l’internaute.

Et à Olumuyiwa Adejobi de répondre : « Exactement ce que nous allons faire. Mais il est hors de question que la police veuille mener une enquête détaillée sans interroger Burna Boy. Certainement pas ! Ainsi, le niveau d’implication de chacun dans l’incident déterminera sa punition ou non. Nous ne devons pas préjuger de ce que le rapport révélera ».

Une affaire de tentative de meurtre

En effet, Burna Boy est accusé d’avoir perturbé les activités d’une boîte de nuit à Lagos. Lors de son passage dans le bar, l’un des cinq policiers commis à sa sécurité a tiré sur deux hommes dont l’un était le mari d’une dame que le chanteur voulait à tout prix courtiser.

En effet, le chanteur n’a pas digéré la résistance du mari de la dame. S’en est suivie une altercation entre les deux hommes puis l’intervention du garde du corps de l’artiste, un inspecteur de police qui a sorti son arme et tiré sur deux hommes dont le mari de la dame.

Selon la presse locale, activement recherché par la police, Burna Boy est introuvable. Il aurait déjà pris un vol pour l’Espagne où il devrait livrer un spectacle.