Nigéria: à 35 ans, John Obi Mikel raccroche définitivement les crampons

L’ancien capitaine des Super Eagles du Nigéria, John Obi Mikel, a annoncé sa retraite du football à 35 ans. L’attaquant du Chelsea FC a annoncé mardi la décision sur ses comptes sociaux.

John Obi Mikel raccroche définitivement les crampons. L’attaquant nigérian a annoncé ce mardi avoir mis un terme à sa carrière de footballeur. Agé de 35 ans, l’ancien capitaine des Super Eagles était sans club depuis novembre 2021. Dans un long post sur son compte Instagram, le natif de Jos a indiqué qu’il est temps pour lui de passer le relais à la nouvelle génération.

« Il y a un dicton selon lequel toutes les bonnes choses doivent avoir une fin, et pour ma carrière de footballeur professionnel, ce jour est aujourd’hui. Ce n’est pas un adieu, c’est le début d’un autre voyage, un autre chapitre de ma vie », a annoncé Mikel.

« Je regarde les 20 dernières années de ma carrière, et je dois dire que je suis très fier de tout ce que j’ai pu réaliser. Tout cela n’aurait pas été possible sans le soutien indéfectible de ma famille, des dirigeants, des clubs, des entraîneurs, des coéquipiers et surtout de mes fans toujours fidèles », a-t-il ajouté.

Joueur atypique, doté d’une aisance dans la maîtrise du ballon et dans les dribbles malgré son gabarit imposant, John Obi Mikel a lancé sa carrière professionnelle en 2004 à l’Ajax Cape Town FC en Afrique du Sud. Débarqué à Chelsea deux ans plus tard, le joueur a disputé 11 saisons avec les Blues, remportant au passage la Ligue des champions en 2011-2012, la Ligue Europa la saison suivante et deux titres de champion d’Angleterre (2009-2010 et 2014-2015).