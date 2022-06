Nigéria 7-0 Bénin, Nigéria 10-1 Dahomey: retour sur les plus grandes victoires des Super Eagles

Lundi dernier, le Nigéria massacrait Sao Tomé-et-Principe sur le score de 10-0. Une démonstration de force des Super Eagles qui ne sont cependant pas à leur premier coup d’essai. Voici justement quelques-unes des plus grandes victoires de l’histoire de l’équipe nigériane.

Incontestablement l’une des grandes nations africaines de football, le Nigéria a martyrisé bon nombre de ses homologues tant en Afrique que dans le reste du monde. Au cours de leur histoire où ils ont notamment remporté la CAN (à trois reprises), les Jeux Olympiques en 1994 et ont atteint à trois reprises les huitièmes de finale de la Coupe du monde, les Super Eagles ont remporté un nombre incalculable de victoires sur des scores fleuves, car le pays a produit certains des attaquants les plus meurtriers qu’une équipe puisse désirer. Retour sur quelques-uns des massacres de la formation nigériane.

Nigéria 6-1 Tahiti (17 juin 2013)

Il y a près de dix ans, les Super Eagles de la Coupe de la Confédération de la FIFA 2013 ont montré qu’ils étaient de véritables rois africains lorsqu’ils ont battu Tahiti 6-1. Fraîchement sortis de leur triomphe au tournoi AFCON 2013 organisé par l’Afrique du Sud, les Super Eagles ont représenté l’Afrique à la Coupe de la Confédération.

Les hommes de Stephen Keshi ont bien démarré le tournoi avec la victoire 6-1 au cours de laquelle Nnamdi Oduamadi a inscrit un triplé. Malheureusement, les Super Eagles n’ont pas réussi à tirer parti de ce départ brillant, car ils ont été éliminés dès la phase de groupes après des défaites contre l’Uruguay et l’Espagne.

Nigéria 7-1 Burkina Faso (27 juillet 1991)

Les Super Eagles, après avoir été tenus en échec 1-1 à Ouagadougou par le Burkina Faso lors des éliminatoires de la CAN 1992, sont retournés à Lagos en mission. Au stade national de Surulere, les Super Eagles ont fait une démonstration impitoyable en battant les Stallions 7-1.

Rashidi Yekini a connu une sortie mémorable en inscrivant quatre buts, un exploit qu’aucun autre n’a pu reproduire par la suite, jusqu’à lundi, quand Osimhen a marqué le même nombre de buts contre Sao Tomé-et-Principe. Hormis Yekini, Friday Elaho et Finidi George ont été les autres buteurs du Nigeria face au Burkina Faso.

Nigéria 7-0 République du Bénin (14 février 1977)

L’équipe nationale du Nigeria n’a montré aucun amour fraternel à la République béninoise voisine lorsque les deux équipes ont été impliquées dans un match amical le jour de la Saint-Valentin en 1977. Les Eagles dirigés par Tiko Jelisavcic ont frappé les Squirrels pour sept à Lagos avec Thompson Usiyen frappant un triplé tandis que Godwin Iwelimo a empoché un doublé.

Samuel Ojebode et Alloysius Atuegbu ont tous deux marqué un but chacun alors que les Squirrels assistaient aux sept merveilles de Lagos.

Nigéria 10-1 Dahomey (29 novembre 1959)

Avant la démolition 10-0 de Sao Tomé-et-Principe au Maroc lundi, ce résultat de 63 ans était la plus grande victoire jamais enregistrée par le pays. C’est dans ce match qu’Onyeali Elkana est devenu le premier joueur nigérian à marquer quatre buts, un exploit qu’aucun autre ne pouvait égaler avant que Yekini ne fasse finalement de même en 1991, puis Osimhen a reproduit trois décennies plus tard.

Nigéria 5-0 Géorgie (11 juin 1994)

C’est une autre douce victoire de juin supervisée par un entraîneur indigène, le regretté Shaibu Amodu. Lors de ce match amical disputé au Liberty Stadium d’Ibadan, les Super Eagles ont battu leurs homologues européens 5-0, Rasheed Yekini et Samson Siasia inscrivant un doublé chacun tandis que Mutiu Adepoju a marqué le cinquième but.