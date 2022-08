Nigéria : 4 religieuses enlevées par des hommes armés dans l’État d’Imo

Le week-end dernier, au Nigéria, des présumés bandits ont encore frappé. Il s’agit de l’enlèvement de quatre religieuses, le dimanche 21 août 2022, par des hommes armés. Le rapt a eu lieu dans l’État d’Imo, dans le sud-est du pays.

Hier, lundi 22 août 2022, la presse nigériane faisait l’écho d’un fait tragique qui s’est produit le dimanche précédent dans dans l’État d’Imo, dans le sud-est du Nigéria.

Se confiant à l’AFP, la police locale a dressé le bilan de l’assaut, relevant que quatre religieuses avaient été enlevées. « Quatre sœurs de l’Eglise catholique ont été kidnappées. », le porte-parole de la police d’Imo, Michael Abattam, ajoutant que « nous sommes sur la trace des ravisseurs, en vue de libérer les victimes. »

Selon des sources policières, rapportées par les médias locaux, l’enlèvement s’est produit sur une autoroute, près d’Okigwe, une ville de l’État d’Imo, alors qu’elles se rendaient, probablement, à la messe. Même si pour l’heure, aucune entité n’a revendiqué l’assaut des religieuses, tout semble indiquer que ce rapt est l’oeuvre de bandits armés, qui sévissent dans cet État du pays le plus peuplé d’Afrique et riche en pétrole.

Les enlèvements contre rançons sont fréquents dans cette partie du pays, frappée par une grave crise économique et gangrénée par une criminalité quasi-généralisée. Depuis quelques mois, l’Eglise catholique subit des attaques récurrentes de criminels. La cause de ces attaques, selon des experts, ne sont pas, forcément, liées à des raisons religieuses ou idéologiques, mais, plutôt, parce que l’Eglise est perçue comme une entité, ayant la capacité de mobiliser des fonds conséquents, dans les plus brefs délais, pour payer les rançons.