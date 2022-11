Nigéria: 18 joueurs convoqués face au Costa Rica en amical

Le sélectionneur national du Nigéria, Yusuf Salisu, a retenu un groupe de 18 joueurs pour le match contre le Costa Rica en amical.

Le Nigéria affronte le Costa Rica la semaine prochaine en amical. Les Super Eagles défieront la « Sele » le 10 novembre à l’Estadio Nacional de San Jose. Un test surtout pour l’équipe Costa Ricaine qualifiée pour la phase finale de la Coupe du monde 2022 (20 novembre-18 décembre). Pour ce match, le sélectionneur national du Nigéria, Yusuf Salisu, a fait appel à 18 joueurs.

Le technicien local s’est contenté de locaux et de quelques professionnels basés à l’étranger, car les principaux cadres des Super Eagles ne sont pas disponibles, retenus par leur club respectif, le match n’étant pas reconnu par la FIFA. Yusuf a choisi deux gardiens de but, Kayode Bankole et Nathaniel Nwosu. Les Espoirs Sunday Faleye, Afeez Nosiru, Chidiebere Nwobodo et Qudus Akanni sont également convoqués. Le groupe va s’envoler ce samedi pour le Costa Rica.

La liste des joueurs convoqués:

Kayode Bankole, Nathaniel Nwosu, Daniel Bameyi, Samuel Kalu, Chidiebere Nwobodo, Mustapha Jibrin, Evans Ogbonda, Afeez Nosiru, Samson Paul, Daniel Wotlai, Ezekiel Edidiong, Dominion Ohaka, Qudus Akanni, Shina Akinniran, Sunday Faleye, Jerry Alex, Isaiah Ejeh , et Suleiman Garba.

Atteindre au moins les quarts de finale

Battu par le Ghana en barrage, le Nigéria n’est pas qualifié pour le Mondial au Qatar. La « Sele » a lui, bien validé son ticket pour ce grand rendez-vous du foot. L’équipe Costa ricaine est d’ailleurs logée dans le groupe E, en compagnie de l’Allemagne, de l’Espagne et du Japon.

Jeudi dernier, le sélectionneur Luis Fernando Suárez, avait annoncé avoir appelé 26 joueurs pour l’expédition au Qatar, avec comme tête d’affiche le gardien du Paris Saint-Germain, Keylor Navas. « C’était très dur de faire cette liste de 26 joueurs, et jusqu’à ce matin, j’avais encore des doutes, avait confié le technicien colombien en conférence de presse. C’est un bon mélange, avec des joueurs très expérimentés et d’autres qui ont très envie d’apprendre. »

La liste des 26 joueurs du Costa Rica convoqués

Gardiens : Keylor Navas (PSG, FRA), Esteban Alvarado (Herediano), Patrick Sequeira (Lugo, ESP)

Défenseurs : Keysher Fuller (Herediano), Óscar Duarte (Al Wehda, SAU), Juan Pablo Vargas (Millonarios, COL), Kendall Waston (Saprissa), Bryan Oviedo (Real Salt Lake, USA), Carlos Martínez (San Carlos), Francisco Calvo (Konyaspor, TUR), Ronald Matarrita (Cincinnati, USA), Daniel Chacón (Colorado Rapids, USA)

Milieux de terrain : Celso Borges (Alajuelense), Yeltsin Tejeda (Herediano), Bryan Ruiz (Alajuelense), Anthony Hernández (Puntarenas), Brandon Aguilera (Nottingham Forest, ENG) Jewison Bennette (Sunderland, ENG), Youstin Salas (Saprissa), Roan Wilson (Grecia), Douglas López (Herediano), Álvaro Zamora (Saprissa), Gerson Torres (Herediano)

Attaquants : Joel Campbell (León, MEX), Johan Venegas (Alajuelense), Anthony Contreras (Herediano)