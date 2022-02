Nigéria: 120 tonnes de cuirs et peaux d’animaux, appelé « kpanman », saisis par les autorités

Les autorités nigérianes ont annoncé avoir saisi 120 tonnes de cuirs et peaux d’animaux, communément appelé « kpanman », importés dans la ville de Lagos. Selon les autorités, cette importante quantité de peau a déjà été traitées avec des produits chimiques pour être utilisées dans l’industrie du cuir, mais certains commerçants les vendent comme des produits alimentaires.

Au Nigeria, les peaux de vache sont cuisinées et constituent un mets populaire appelé « ponmo ». On ne sait pas encore de quels pays elles ont été importées. La Nafdac a déclaré que sept suspects ont été arrêtés. Elle a ajouté que les descentes dans les entrepôts ont été effectuées à la suite de « plusieurs plaintes » de la population concernant la distribution et la vente de ces produits qu’elle a qualifiés de dangereux.

Le directeur général de la NAFDAC, le professeur Mojisola Adeyeye, a mis en garde la population, en particulier les consommateurs de « ponmo » [ les peaux de vache sont cuisinées et constituent un mets populaire appelé « ponmo »], contre les activités de certains hommes d’affaires et commerçants sans scrupules qui vendent des peaux d’animaux industriels comme articles alimentaires. Selon M. Mojisola Adeyeye, les risques sanitaires liés à la consommation de ces peaux d’animaux comprennent le risque de lésions hépatiques, rénales et cardiaques, le risque accru d’anémie aplasique, la toxicité du système nerveux central, le cancer, entre autres.