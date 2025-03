Nigeria: 04 barons de la drogue condamnés à 95 ans de prison

- Publicité-

La justice nigériane a infligé de lourdes peines, cumulant jusqu’à 95 ans de prison, à quatre barons du trafic de cocaïne et de cannabis.

Les tribunaux fédéraux de Lagos et de Yola ont condamné ces trafiquants pour la possession et la distribution de stupéfiants d’une valeur estimée à plus de 4,6 milliards de nairas (environ 2,5 millions d’euros), a annoncé vendredi l’Agence nationale de lutte contre la drogue du Nigéria (NDLEA).

Selon un communiqué de la NDLEA, Ogbuji Christian Ifeanyi a été arrêté en septembre 2024 à l’aéroport international Murtala Muhammed de Lagos avec 817 emballages de cocaïne, pesant 19,40 kg. Il a écopé de 15 ans de prison, seulement 16 mois après une précédente condamnation pour ingestion de 93 boulettes de cocaïne.

Iloduba Augustine Chinonye, ​​51 ans, a été condamné à 10 ans de réclusion après son arrestation le 31 décembre 2021 à l’aéroport international Akanu Ibiam d’Enugu, où il avait ingéré 58 emballages de cocaïne.

Les deux autres accusés, Shuaibu Nuhu Isa, 55 ans, et Zidon Zurga, 50 ans, ont chacun reçu une peine de 35 ans de prison ou une amende de 25 millions de nairas pour avoir transporté 500,8 kg de cannabis de type « skunk » dans deux véhicules, dont l’un portait une fausse plaque présidentielle. Les véhicules ont été saisis.

« Ces condamnations et la confiscation des moyens utilisés pour ces crimes renforceront l’impact dissuasif de notre lutte contre les réseaux de drogue dans le pays », a déclaré le général de brigade Mohamed Buba Marwa, président de la NDLEA.

Par ailleurs, la NDLEA a annoncé, le 3 mars, l’arrestation d’Ogbonnaya Kevin Jeff, un trafiquant de 59 ans recherché par Interpol depuis 17 ans. Il est accusé d’avoir expédié pour 1,4 milliard de nairas de stupéfiants vers la Corée du Sud et d’autres destinations.

Capturé le 12 février dernier à Ojo, un quartier de Lagos, Jeff dirigeait un vaste réseau international de trafic de drogue opérant principalement entre l’Afrique et la Corée du Sud, a précisé le général Marwa lors d’une conférence de presse.