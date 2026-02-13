Niger : Vista Group Holding acquiert 99,99 % de Saham Assurances Niger

Vista Group Holding a finalisé l’acquisition de 99,99 % du capital de Saham Assurances Niger, qui opère désormais sous le nom de Vista Assurances Niger, dans le cadre d’une stratégie d’expansion régionale visant à constituer un écosystème intégré banque–assurance au sein de l’Union monétaire ouest-africaine (UMOA). Cette opération renforce la présence du groupe panafricain dans un secteur où le taux de pénétration de l’assurance reste faible, notamment au Niger, tout en s’appuyant sur ses implantations antérieures en Guinée et au Burkina Faso.

L’achat quasi-total des parts de Saham Assurances Niger par Vista matérialise une étape concrète de montée en puissance du pôle assurantiel du groupe. Simon Tiemtoré, chairman de Vista Group Holding, a indiqué que l’assurance constitue « un levier essentiel de résilience économique et sociale » et a précisé que Vista Assurances Niger devra contribuer à rendre la protection plus accessible aux ménages et aux entreprises face aux risques quotidiens.

Au-delà du changement d’enseigne, l’opération s’inscrit dans une logique de bancassurance : le groupe entend proposer via ses réseaux bancaires des produits d’assurance destinés aux particuliers, petites et moyennes entreprises et acteurs économiques locaux, en capitalisant sur des synergies commerciales et opérationnelles. Yao Kouassi, directeur général du groupe, a souligné que l’approche visée repose sur une transformation progressive centrée sur l’expérience client et la simplification des offres.

Une consolidation régionale axée sur la complémentarité des services

Vista renforce par cette acquisition son portefeuille assurantiel dans une région où l’assurance demeure sous-développée. La société met en avant l’idée d’offres croisées et de parcours clients unifiés, permettant d’améliorer la fidélisation et la rentabilité par client en associant produits bancaires et solutions de protection. Le groupe évoque également le partage d’expertise à l’échelle régionale comme un levier pour homogénéiser certaines pratiques commerciales et techniques entre ses filiales.

Le marché nigérien, qualifié de peu structuré par les communications du groupe, est perçu comme stratégique pour développer des services de proximité. Vista insiste sur la nécessité de proposer des produits simples et accessibles, adaptés aux contraintes locales, et sur l’importance d’un ancrage territorial pour répondre aux attentes des ménages et des entreprises confrontés à une forte vulnérabilité face aux chocs économiques et climatiques.

En consolidant ses activités d’assurance en Guinée, au Burkina Faso et désormais au Niger, Vista Group Holding affirme la cohérence d’une stratégie qui combine présence territoriale, diversification des produits et recherche de synergies entre banque et assurance. Le communiqué du groupe précisant cette opération a été publié le 12/02/26 à 16:54