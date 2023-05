Niger: une bande spécialisée dans le trafic international de drogue demantelée

- Publicité-

Dans un communiqué ce mardi, la police nigérienne a annoncé la saisie de 49 600 comprimés de tramadol suivie de l’arrestation de 6 individus dont un nigérian à Maradi, dans le sud du Niger.

L’antenne régionale de l’Office Central de Répression du Trafic Illicite des Stupéfiants (OCRTIS) de Maradi, a saisi une importante quantité de produits stupéfiants dans ladite localité.

En effet, le 18 mai 2023, suite à des informations reçues, les agents de l’antenne régionale de l’OCRTIS de maradi ont opéré une saisie de 49 600 comprimés de tramadol de marque tramaking 225 d’une valeur marchande estimée à plus de 27 millions de FCFA.

La bande démantelée est spécialisée dans le trafic international de drogue entre Kano au Nigeria et certains pays du Maghreb via les villes de Maradi et d’Agadez. Il s’agit de (06) individus dont un ressortissant nigérian, connu déjà des archives de la Police, se faisant passer pour un agent de la Police nigériane.

Ont également été saisis au cours de l’opération, le véhicule ayant servi au transport de la drogue ainsi que 03 motos.