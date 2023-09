Niger: trois ministres de Mohamed Bazoum déposés en prison

- Publicité-

Trois ministres du régime de Mohamed Bazoum sont placés sous mandat de dépôt. Il s’agit d’une décision prise par le Procureur de la République suite à la présentation des intéressés ce mercredi 20 septembre 2023.

Sani Mahamadou Issoufou, Ahmat Jidoud et Hama Adamou Souley sont tous placés sous mandat de dépôt. Sous le régime du président déchu Mohamed Bazoum, les mis en cause étaient respectivement : Ministre du Pétrole, Ministre des Finances et Ministre de l’Intérieur.

Ces trois ministres et d’autres dignitaires du régime déchu avaient été interpellés aux premières heures du coup d’État. Pour le moment, les raisons des poursuites engagées contre ces hauts cadres, collaborateurs de Mohamed Bazoum, ne sont pas encore dévoilées.

Il faut signaler que le Ministre du Pétrole, Sani Mahamadou Issoufou, est le fils de l’ancien président Mahamadou Issoufou. Successeur de Mohamed Bazoum, il est soupçonné d’être le cerveau derrière le coup d’État. Une accusation qu’il a démentie en appelant au rétablissement de l’ordre constitutionnel.

Pour sa part, Mohamed Bazoum est toujours détenu par les militaires et attend désespérément son sauveur. Plus les jours passent, plus ses chances de reprendre le pouvoir s’amenuisent. D’ailleurs, pour plusieurs observateurs, le coup d’État est déjà consommé. Selon les détenteurs de cette opinion, le seul motif qui doit actuellement guider les négociations avec la junte, doit être la libération de Mohamed Bazoum.