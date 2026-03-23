Niger : soutien aux vicitimes après l’incendie au marché Dolé

Le colonel Soumana Boubacar Garanké, administrateur délégué de la Ville de Niamey, s’est rendu vendredi 20 mars 2026 au marché Dolé pour constater les dégâts causés par un incendie déclenché la veille, jeudi 19 mars, aux alentours de 13h, jour de l’Aïd el-Fitr. Le sinistre a ravagé une zone estimée à environ 1 000 m² ; malgré l’ampleur des dommages matériels, aucun décès n’a été signalé et les sapeurs-pompiers sont intervenus pour circonscrire le feu.

L’incendie, dont l’origine demeure indéterminée, a rapidement mobilisé les services de secours. Les pompiers ont été salués par l’administrateur pour la rapidité et le professionnalisme de leur intervention, qui a permis d’empêcher une propagation plus étendue. Des fumées se faisaient encore sentir au moment de la visite officielle, mais aucun bilan humain n’a été enregistré.

Au cours de son déplacement sur le site, le colonel Garanké a effectué un état des lieux des destructions matérielles et rencontré des commerçants affectés. Il a rappelé que cet épisode intervient après un précédent incident similaire sur le même marché, ce qui place la question de la gestion et de la sécurité des marchés au centre des préoccupations municipales.

Sanctions annoncées, aménagements et engagement des acteurs

Face à la répétition de ces événements, l’administrateur délégué a annoncé des mesures visant à renforcer la sécurité et la conformité des infrastructures marchandes. Il a indiqué que la municipalité ne restera pas passive et qu’à l’avenir la responsabilité des gérants de marchés pourra être engagée en cas de nouveau sinistre. Pour illustrer cette position, il a convoqué sur place les managers des marchés et les commerçants afin qu’ils constatent « de manière pédagogique » l’étendue des dégâts et comprennent les causes des complications observées lors des interventions.

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Parmi les mesures avancées figurent le respect strict de l’aménagement initial des marchés, conçu pour limiter la propagation d’un incendie et faciliter l’accès des services de secours. Le colonel Garanké a regretté que ces prescriptions ne soient pas systématiquement respectées, ce qui, selon lui, complique les opérations et accroît les pertes matérielles lorsqu’un sinistre survient.

La municipalité a également annoncé le renforcement des règles de sécurité et leur application, sans toutefois détailler, lors de la visite, le calendrier précis de mise en œuvre ni les modalités de contrôle. Sur le terrain, les commerçants, les gérants de marchés et plusieurs opérateurs économiques présents ont été invités à prendre part à ces efforts de remise en conformité.

Les acteurs locaux présents à la réunion ont, selon le compte rendu de la municipalité, pris l’engagement de se conformer aux réglementations en vigueur en matière de gestion des marchés et de sécurité